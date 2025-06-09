連莊瑞雄打官司都沒輒的台糖土地 台東19位原住民今天領回了

原住民族委員會今天於台東縣政府舉行「原民會價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式」，由副主委杜張梅莊（左5）親自交付土地權狀給族人。（記者黃明堂攝）

2025/06/09 11:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣不少原住民祖先耕作的土地在民國35年被政府登記為台糖公司所有，今過80年後，登記回到原住民手中。原住民族委員會今（9）日於台東縣政府舉行「原民會價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式」，由副主委杜張梅莊親自交付土地權狀給19位族人，象徵土地正義的具體實現。立委莊瑞雄說，他非原住民，家中土地也屬台糖，連他當律師就算打官司也要不回來，因為台灣土地採登記主義，如今原住民拿回來了，象徵轉型正義落實。

1895年日本總督府以日令第26號發布〈官有林野及樟腦製造業取締（管理）規則〉，原住民原使用祖先遺留之土地均變為公有土地，台灣光復後將原住民原使用土地登記為台糖公司，導致族人於民國35年開始向台糖公司承租。原民會就上述土地中辦理清查符合公有土地劃編原住民保留地要點及原住民保留地開發管理辦法規定者，辦理價購並增劃編原住民保留地。

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在台東縣、花蓮縣及屏東縣等區域共完成57筆土地、面積約1.44公頃，市價約2億元，經行政院出面，原民會與台糖公司協議以7430萬元價購後，依增劃編原保地相關程序註記為原保地後，依法分配予原先承租使用之原住民族人，族人自此無須再繳納租金。今天領回土地分別坐落在鹿野鄉、台東市、卑南鄉及太麻里鄉共32筆。原住民立委陳瑩、鄭天財及不分區立委莊瑞雄在場見證。

杜張梅莊於致詞中指出：「這不只是一次土地移轉，更是政府對原住民族權益保障的回應及土地轉型正義的實踐。」。回溯計畫的源起，是源於106年12月28日「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會

第4次委員會議的提案裁示，請原民會與台糖公司合作進行調查處理。原民會歷經8年的努力，加上台糖公司配合與支持，完成公私協力落實土地轉型正義的政策目的。

莊瑞雄說，他家祖傳的土地也是台糖公司所有，即使自己身為律師，打官司也不會贏，因為台灣土地採登記主義，不過，政府為落實轉型正義，特別針對原住民承租的台糖土地專案處理，他在立院內政委員會也全力配合政策推動，今天終於實現。

立委莊瑞雄說他家的土地也是台糖的，即使身為律師，打官司也打不贏，要不回來。（記者黃明堂攝）

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