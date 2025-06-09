卓榮泰支持挺中央預算立委 盧秀燕批：執政者不應「順我昌 逆我亡」

台中市長盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/09 11:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰昨天表示審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助；對此，台中市長盧秀燕不滿的表示，身為執政者 ，不應該說出「順我昌，逆我亡」的話，有失格局、高度，更何況行政院長沒有民意基礎，是總統任命，因此院長講話要慎重，否則也會影響到總統，傷害到總統，她請卓榮泰要收回此語。

行政院長卓榮泰昨天視察屏東的勝利星村，談到中央總預算遭藍白合刪，表示審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，引發討論。

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市議員張廖乃綸今天在市議會痛批卓榮泰公然勒索，批預算不是民進黨自己的預算，是地方上繳的預算，如此地方是否也講拒絕上繳的稅？中央刪除一般地方性補助，受到傷害的難道不是卓榮泰的子民，要卓應該要好好思考，不要只是威脅地方。

中市長盧秀燕則表示，身為執政者，不應該說出順我者昌，逆我者亡的話，有失格局、高度，她覺得這話很不像卓院長的話，認識卓一段時間，一直溫和且公平，不曉得為何說此話。

盧秀燕表示，就像她在市議會一樣，每一年預算不管是藍、綠、白議員都會砍，但她絕對不會說，因為議員砍市府預算，她要懲罰該選區的民眾，讓議員的預算要不到，建設不會做，也不會因為議員質詢很凶，有時甚至有些污辱或毀謗的言論，議員選區的建設不必做，其建言不採納。

盧秀燕強調，全世界只要是民主先進的國家，執政者不會講出這樣的話，也不會如此做，而且因為院長沒有民意基礎，是總統提名，任命，因此院長講話要慎重，否則也會影響到總統，傷害到總統，希望院長能收回。

國民黨市議員張廖乃綸詢問盧秀燕對卓榮泰的看法。（記者蘇金鳳攝）

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