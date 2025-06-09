中配「亞亞」鼓吹抓捕台資通電軍賺獎金 官員：影響她能否再來台

中共通緝懸賞台灣資通電軍20人，指抓獲每人可得1萬元人民幣。中配網紅「亞亞」劉振亞再度拍片嗆聲，「名單都給你亮出來了，一個都不要想跑」。（圖取自抖音）

2025/06/09 10:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹「武統台灣」，被移民署廢止居留許可依法驅逐出境。中共日前通緝懸賞台灣資通電軍20人，抓獲每人懸賞1萬元人民幣。劉女再度拍片嗆聲，「名單都給你亮出來了，一個都不要想跑」。官員強調，她所做的這些事，將影響到未來能否再來台灣。

廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，指控台灣「資通電軍」指揮實施的非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對寧恩緯等20名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

請繼續往下閱讀...

劉振亞近日拍片聲稱，廣州市公安局天河分局直接甩出一份「硬核」的懸賞令，白紙黑字、照片、身分證字號清清楚楚，一口氣通緝20個在網上興風作浪搞破壞的那種頭號「網絡耗子」，「名單都給你亮出來了，一個都不要想跑」，必須給廣州市公安局點讚。

劉振亞揚言，真的是太解氣了，就是得這麼幹，把這些躲在陰溝裡「放冷箭」搞網路暴力，禍害老百姓安寧，破壞國家安全的這種「鍵盤暴徒」一個一個揪出來，讓他們明白互聯網絕對不是法外之地，「搞破壞，沒門兒，等著吃牢飯吧」。

她更說，發財的機會來囉，趕緊把這20個上傳刷爆你們的臉書，灌滿你們的LINE群，要是碰巧在街上或網上瞄見哪一個，不要猶豫馬上舉報，賺懸賞、除害蟲。

對此，熟稔中共統戰的官員受訪表示，她所做的這些事，會影響到未來能否再來台灣。之前給劉振亞的處分是，5年內不得再申請長期居留，未來如果要再申請，她這幾年內的言行，都會被列入申請時的審查重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法