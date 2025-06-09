諷刺藍營罷免送件是擺拍 尹立：重量、數量明顯不對

尹立批評國民黨罷免綠委連署不成開記者會落淚是在「擺拍」，因為連署書數量、重量都明顯不對。圖為罷免綠委吳沛憶的團隊送件，因數量不足被拒。（資料照）

2025/06/09 11:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立，批評國民黨罷免綠委連署不成開記者會落淚是在「擺拍」，因為連署書數量、重量都明顯不對，他同時以自身的罷韓經驗做出解釋。

尹立今天（9日）在臉書指出，罷免綠委吳思瑤二階截止送件前，國民黨北市議員林杏兒至罷瑤總部送出5410份連署書，由「地動刪瑤」召集人賴苡任接收，但那個箱子輕鬆用手就可拿起，若真的有5410份重量可不輕，因此明顯是道具擺拍。

請繼續往下閱讀...

尹立表示，至於罷免綠委吳沛憶的團隊，最後收到1萬9831份連署書，和法定門檻差距3000多份被拒收，但畫面中箱子重量、數量，怎麼看都不像是有快要2萬份的程度，「沒過就沒過，還開記者會擺拍，明顯就是炒新聞。」

尹立舉例，罷免藍委葉元之二階送件達3萬份，一共有62箱連署書，那麼2萬份粗估在40至50箱左右，而且每個里都要分開裝，因此箱子的數量應該要很多才對。

尹立說，國民黨罷免吳思瑤送件時沒有領銜人張克晉同行，選委會依法不能收件，也就無法進行後續查驗，數量與內容完全是國民黨自己說了算，誰知道裡面是不是還有大量偽造的死亡連署。

尹立指出，相較之下，罷藍委的志工都是在風雨中走訪、解釋，在市集、夜市、校門口等地方一張紙一個名字地收集，面對冷眼旁觀、嘲諷辱罵都不退縮，因為他們把每張連署書都視為責任。

林杏兒向賴苡任交付5410份連署書，尹立同樣認為是擺拍。（林杏兒提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法