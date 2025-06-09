為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    諷刺藍營罷免送件是擺拍 尹立：重量、數量明顯不對

    尹立批評國民黨罷免綠委連署不成開記者會落淚是在「擺拍」，因為連署書數量、重量都明顯不對。圖為罷免綠委吳沛憶的團隊送件，因數量不足被拒。（資料照）

    尹立批評國民黨罷免綠委連署不成開記者會落淚是在「擺拍」，因為連署書數量、重量都明顯不對。圖為罷免綠委吳沛憶的團隊送件，因數量不足被拒。（資料照）

    2025/06/09 11:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立，批評國民黨罷免綠委連署不成開記者會落淚是在「擺拍」，因為連署書數量、重量都明顯不對，他同時以自身的罷韓經驗做出解釋。

    尹立今天（9日）在臉書指出，罷免綠委吳思瑤二階截止送件前，國民黨北市議員林杏兒至罷瑤總部送出5410份連署書，由「地動刪瑤」召集人賴苡任接收，但那個箱子輕鬆用手就可拿起，若真的有5410份重量可不輕，因此明顯是道具擺拍。

    尹立表示，至於罷免綠委吳沛憶的團隊，最後收到1萬9831份連署書，和法定門檻差距3000多份被拒收，但畫面中箱子重量、數量，怎麼看都不像是有快要2萬份的程度，「沒過就沒過，還開記者會擺拍，明顯就是炒新聞。」

    尹立舉例，罷免藍委葉元之二階送件達3萬份，一共有62箱連署書，那麼2萬份粗估在40至50箱左右，而且每個里都要分開裝，因此箱子的數量應該要很多才對。

    尹立說，國民黨罷免吳思瑤送件時沒有領銜人張克晉同行，選委會依法不能收件，也就無法進行後續查驗，數量與內容完全是國民黨自己說了算，誰知道裡面是不是還有大量偽造的死亡連署。

    尹立指出，相較之下，罷藍委的志工都是在風雨中走訪、解釋，在市集、夜市、校門口等地方一張紙一個名字地收集，面對冷眼旁觀、嘲諷辱罵都不退縮，因為他們把每張連署書都視為責任。

    林杏兒向賴苡任交付5410份連署書，尹立同樣認為是擺拍。（林杏兒提供）

    林杏兒向賴苡任交付5410份連署書，尹立同樣認為是擺拍。（林杏兒提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播