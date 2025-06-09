為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中大巨蛋選址排擠創研用地 綠營批盧秀燕發動側翼顛倒是非

    台中大巨蛋選址排擠創研用地，民進黨團要求盧秀燕說清楚，勿發動側翼顛倒是非。（記者蘇孟娟攝）

    台中大巨蛋選址排擠創研用地，民進黨團要求盧秀燕說清楚，勿發動側翼顛倒是非。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/09 10:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5月宣佈大巨蛋（超巨蛋）選址在水湳經貿園區「創研一」用地，民進黨議員多方質疑選址決策除區域發展失衡外更排擠創研用地；台中市議會民進黨團今指出，盧秀燕迴避質疑，還放任側翼惡意攻擊綠營反對蓋大巨蛋，質疑「盧秀燕怕什麼」；盧秀燕則強調，未來發展「超巨蛋」可讓運動變「創意產業」，甚至導入AI等科技，創造運動及娛樂產業經濟。

    民進黨團總召王立任指出，議會民進黨團從未反對台中市興建大巨蛋，但盧秀燕突然拍板讓大巨蛋落腳水湳經貿園區，因水湳已有包括台中綠美圖、國際會展中心、流行影音中心，再「擠進」大巨蛋，更用掉「創研一」16餘公頃土地，不符水湳經貿園區定位，民進黨團理性監督，卻被盧秀燕側翼惡意剪輯成反對大巨蛋建設，但事實勝於雄辯，大巨蛋選址決策市府未有評估報告，「是民間評估還是市府評估」。

    議員曾朝榮指出，「創研一」是歷經多任市長規劃起來，盼引進研發、高科技、生醫等產業，吸引世界優秀年輕人進駐台中，讓台中發光發亮，但盧秀燕一句話就翻盤，模糊創研一的發展，甚至未依正常程序辦理選址，只因財團自提且在她快卸任的節骨眼通過，「有黑箱作業嫌疑」。

    議員李天生也質疑，蓋大巨蛋只需5公頃，盧一口氣釋出16.3公頃的創研用地，甚至「已有廠商再招商」、「先射箭再畫靶」。

    水湳在地議員陳淑華指出，水湳經貿園區原定位「智慧、低碳、創新」，市價高達數百億的土地只因廠商自提BOT後「高效率定案」，但市府規劃多年的台灣智慧營運塔進度「連一張白紙都沒有」，盧秀燕面對議員質疑從不敢正面回應，只會放話抹黑。

    議員張芬郁、張家銨也質疑，盧放著三鐵共構交通便利的南台中土地不用，台中創研用地稀少，卻用大巨蛋排擠創研，盧的側翼惡意剪輯抹黑，但無法模糊焦點；議員黃守達指出，冒然把創研一拿來蓋大巨蛋，「創研一」成可有可無的交換籌碼，盧不把水湳創意智慧園區當一回事，只會惡意扣帽子，做政治操作。

    盧秀燕強調，很多城市也不只一顆巨蛋，北海道就有兩顆蛋，目前選址確定若順利2030年可啟用，未來不只打棒球、足球、演唱會也可用，未來更能導入AI，變運動創新產業，發展多元產業經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播