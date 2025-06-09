台中大巨蛋選址排擠創研用地 綠營批盧秀燕發動側翼顛倒是非

台中大巨蛋選址排擠創研用地，民進黨團要求盧秀燕說清楚，勿發動側翼顛倒是非。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/09 10:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5月宣佈大巨蛋（超巨蛋）選址在水湳經貿園區「創研一」用地，民進黨議員多方質疑選址決策除區域發展失衡外更排擠創研用地；台中市議會民進黨團今指出，盧秀燕迴避質疑，還放任側翼惡意攻擊綠營反對蓋大巨蛋，質疑「盧秀燕怕什麼」；盧秀燕則強調，未來發展「超巨蛋」可讓運動變「創意產業」，甚至導入AI等科技，創造運動及娛樂產業經濟。

民進黨團總召王立任指出，議會民進黨團從未反對台中市興建大巨蛋，但盧秀燕突然拍板讓大巨蛋落腳水湳經貿園區，因水湳已有包括台中綠美圖、國際會展中心、流行影音中心，再「擠進」大巨蛋，更用掉「創研一」16餘公頃土地，不符水湳經貿園區定位，民進黨團理性監督，卻被盧秀燕側翼惡意剪輯成反對大巨蛋建設，但事實勝於雄辯，大巨蛋選址決策市府未有評估報告，「是民間評估還是市府評估」。

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議員曾朝榮指出，「創研一」是歷經多任市長規劃起來，盼引進研發、高科技、生醫等產業，吸引世界優秀年輕人進駐台中，讓台中發光發亮，但盧秀燕一句話就翻盤，模糊創研一的發展，甚至未依正常程序辦理選址，只因財團自提且在她快卸任的節骨眼通過，「有黑箱作業嫌疑」。

議員李天生也質疑，蓋大巨蛋只需5公頃，盧一口氣釋出16.3公頃的創研用地，甚至「已有廠商再招商」、「先射箭再畫靶」。

水湳在地議員陳淑華指出，水湳經貿園區原定位「智慧、低碳、創新」，市價高達數百億的土地只因廠商自提BOT後「高效率定案」，但市府規劃多年的台灣智慧營運塔進度「連一張白紙都沒有」，盧秀燕面對議員質疑從不敢正面回應，只會放話抹黑。

議員張芬郁、張家銨也質疑，盧放著三鐵共構交通便利的南台中土地不用，台中創研用地稀少，卻用大巨蛋排擠創研，盧的側翼惡意剪輯抹黑，但無法模糊焦點；議員黃守達指出，冒然把創研一拿來蓋大巨蛋，「創研一」成可有可無的交換籌碼，盧不把水湳創意智慧園區當一回事，只會惡意扣帽子，做政治操作。

盧秀燕強調，很多城市也不只一顆巨蛋，北海道就有兩顆蛋，目前選址確定若順利2030年可啟用，未來不只打棒球、足球、演唱會也可用，未來更能導入AI，變運動創新產業，發展多元產業經濟。

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