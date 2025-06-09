共諜？不滿許智傑點名 「高雄雙罷劫」領銜人朱磊今提告

「高雄雙罷劫」領銜人朱磊今到鳳山警分局提告立委許智傑誹謗、加重誹謗及違反選罷法。（記者陳文嬋攝）

2025/06/09 11:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑5日在臉書PO文稱「高雄雙罷劫」領銜人朱磊「從中國到香港到台灣，根本是共諜」，呼籲「台灣人不要被他騙去」；朱磊今（9）日出面指控，罷免二階連署正在最後衝刺階段，許智傑無任何事實依據指名道姓稱他是「共諜」，意圖干預罷免活動，涉嫌誹謗、加重誹謗及違反選罷法，他到鳳山警分局提告以正視聽。

立委許智傑今回應表示，「高雄罷雙劫」罷免近乎宣告失敗，內部更產生矛盾，他痛批報警或提告無法轉移連署造假焦點，提醒朱磊，台灣不受中國共產黨統治，請坦然面對台灣司法，台灣不像中國一黨領政，把黑手伸進司法，他更反駁朱磊胡亂指控他操控檢調完全悖離事實，不實言論與律師研擬不排除提告。

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許智傑5日在臉書PO文，指朱磊「從中國到香港到台灣，根本是共諜」，他根據媒體報導朱磊承認曾從事移民代辦工作，是否幫助共匪來台灣「洗身分」早已受到外界質疑，呼籲台灣人不要被騙，堅持民住自由人權才是正確方向。

「高雄雙罷劫」發起罷免民進黨立委黃捷、許智傑，二階連署截止為6月14日，距離收件倒數關鍵5天。

「高雄雙罷劫」領銜人朱磊今出面指控許智傑高調於臉書發佈針對「高雄雙罷劫」領銜人嚴重不實資訊，指名道姓稱他是「共諜」，此言論無任何事實依據，意圖在最後衝刺階段干預影響罷免活動毫不掩飾，已涉嫌違反刑法第310條誹謗及加重誹謗和選罷法第104條，今前往鳳山警分局報案，「對許智傑提告，以正視聽」。

朱磊批評許智傑面對民意檢驗時公然挑釁，在罷免活動進入最後衝刺階段時，以造謠誹謗意圖影響罷免連署活動。他表示，指控一個人是「間諜」是非常嚴重行為，勢必對當事人的人格及社會形象造成極大傷害，理應是司法檢調機關提出、法院定讞方可確認，如今卻由一個民代肆意提出並經社交媒體在網路上廣泛散播，令人憤怒！

朱磊反問許智傑，大批檢調不久前突襲他的住家，翻箱倒櫃，手機也遭沒收，有查到所謂「共諜」證據嗎？許智傑此番言論是嘲諷檢調「無能」？還是不滿意檢調工作，進一步高調施壓呢？許智傑因助理捲入「共諜案」等而被外界質疑是否也是「共諜」？

朱磊表示，「高雄雙罷劫」數月前對黃捷、許智傑提告涉嫌違反選罷法自編自導抹黑、誹謗罷團領銜人，案子迄今石沉大海、杳無音訊，有鑒於這次許智傑違法事證非常明確，拭目以待警方是否可以承受政治干預、以專業中立原則公正辦案，他強調持續擺攤收件，最後5天全面出擊。

民進黨立委許智傑5日晚間在臉書貼文，指「高雄雙罷劫」領銜人朱磊「從中國到香港到台灣，根本是共諜」，引起朱磊不滿，今提告。（擷取自臉書「高雄小金剛許智傑」專頁）

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