沈伯洋捲「賺紅錢」抹黑風波 吳靜怡揭背後滲透戰術「他不是個案」

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/09 10:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」抹黑風波，先是港媒「大公報」以整版報導批評他「反中反智」、「沈父婚內出軌」、「倒賣中國商品賺差價」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，台灣部分媒體亦同步跟進，以「賺紅錢」對其進行連番抹黑。對此，政治評論員吳靜怡警告，沈伯洋不是個案，而是「反射性控制」的滲透戰術。

吳靜怡今在臉書發文 表示，「反射性控制」手法是沿用自蘇聯並已熟練運用於數位時代的認知作戰核心技術，這種戰術包含三個核心步驟：誤導訊息供給源（如媒體、社群）、製造行為反應預期（如迫使對方澄清）、消耗對方能量，使其偏離原本任務焦點。她直言，沈伯洋正是這場戰術下的標靶。

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吳靜怡分析，國台辦針對沈伯洋父親的公司發布懲戒，到港媒「大公報」進行人格謀殺式的整版攻擊，再到台灣特定媒體配合放大「賺紅錢」標籤，一場「資訊戰」的行動軌跡已然清晰。

吳靜怡進一步指出，民主開放性高的台灣，成為境外言論武器化的工具。利用台灣民主社會的言論開放，使相關資訊得以搭上藉由台灣內部媒體與政治對立的順風車，再由台灣媒體與政敵內建轉發、外部發起、內部擴散，形同「自毀式攻擊」，這正是典型的「協同影響力作戰」模式，輿論戰、心理戰、法律戰的三戰模式架構下，搭配虛假新聞、情緒性標籤與人格不實指控達成最大效益。

吳靜怡呼籲，台灣的防線在哪裡？沈伯洋不是個案，而是逐步攻擊的訊號。台灣不能一再只靠個人意志或臨時澄清來防守，而是需要結構性、跨部門、全民參與的認知安全政策，我們不該在防衛民主時，掉進「用民主開放性打敗民主」的陷阱。大罷免正式的戰役才要開打，惡勢力的集結才正要開始，公民們要團結面對一場對台灣民主免疫系統的壓力測試。

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