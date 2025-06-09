大罷免31：0！游盈隆料國會席次恐洗牌 稱「花蓮王」都緊張了

台灣民意基金會董事長游盈隆8日在臉書預料，國會席次結構可能重新洗牌。（資料照）

2025/06/09 10:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免邁向第三階段投票，目前全台罷免藍綠呈現31：0局勢。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，三階罷免結果才是最重要的，「在接下來不到兩個月內，台灣政局將出現不可測的變化，國會席次結構可能重新洗牌。」

游盈隆8日在臉書發文分析，二階罷免綠委吳思瑤及吳沛憶雙雙宣告失利，除凸顯國民黨反罷免「吊兒啷噹、漫不經心、士氣低迷、虎頭蛇尾」外，也「暗示一個驚心動魄的三階罷免已然成形」。

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游盈隆指出，半個多月前，他曾公開說「可能進入三階罷免的31席國民黨籍立委，沒有一區是安全的」，是根據台灣民意基金會的全國性民調數據得出的分析，如今，各種跡象顯示，上述論斷完全站得住腳。

游盈隆預料，三階罷免過程肯定是驚心動魄，「沒有一個面臨被罷免的藍委有把握絕對過得了關」。

他舉例，即便是人稱「花蓮王」的傅崐萁，「不是開始跑反罷免行程了嗎？每天起個大早送水、送車、打躬哈腰、陪笑臉，吃力地訴說他在立法院的豐功偉業」，「新北第一選區的洪孟楷，號稱全國第一高票立委，平常很高傲，現在不是勤跑基層、辦座談會、還請韓國瑜助陣嗎？幹嘛那麼緊張？因為沒有絕對把握可以躺著過關」。

游盈隆表示，這場大罷免「從年初搞成今天這個局面，出乎很多人意外」，但沒有民進黨力挺，大罷免絕對走不到今天這個樣子。不過，他認為，民進黨必須和大罷免保持適當距離，「從這角度看，賴清德總統兼黨主席從一而終，謹守尊重、協助公民團體的原則與分際，堅持有所不為，是對的、正確的」，在某個意義上，對民進黨中央來說，大罷免發展到今天，其實是「無心插柳柳成蔭」。

游盈隆認為，接下來，三階罷免結果才是最重要的，而「究竟最後有幾席確定會被罷免？則是天機」，必然牽動國會權力結構的重整，是重中之重，「一言以蔽之，三階罷免過程必然驚心動魄，結果仍在未定之天」。

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