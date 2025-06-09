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    「山除薇害」看板重返街頭！屋主相挺 中山區精華路段上架

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」9日於台北市民權東路、吉林路口大樓重新懸掛看板，象徵民意不死，民主不倒，並持續於路口號召市民參與大罷免。（記者羅沛德攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」9日於台北市民權東路、吉林路口大樓重新懸掛看板，象徵民意不死，民主不倒，並持續於路口號召市民參與大罷免。（記者羅沛德攝）

    2025/06/09 10:18

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免王鴻薇的「山除薇害」先前指控遭人惡意檢舉，故而拆除北市松山區南京東路五段老舊大樓外牆看板，懇託民眾提供廣告欄位相挺；罷團今天表示，看板下架消息傳出後，有市民主動聯繫，願意免費出借中山區民權東路二段、吉林路口精華地段的大樓外牆懸掛，目前已上架。

    罷團表示，「國民黨關了罷團的一扇窗，熱心民眾就讓山除薇害開了一扇窗。」今天上架看板大樓，鄰近捷運中山國小、行天宮站，地主後代上週聽聞罷團看板被拆後主動聯繫，願意提供協助，希望能夠低調處理，因此並未露面，並強調歷經屋主溝通協調才決定位置，正對十字路口，看板沒問題。

    罷團指出，中山民眾不畏壓力、主動提供寶貴的巨幅看板，於週末加班趕工製作，將致贈「感謝狀」表達最深的謝意。狀紙內容提到，「茲感謝熱心捐贈山除薇害公民團體同意罷免看板一座，宣揚反共精神，守護台灣民主自由，特頒此狀，敬表謝忱。」

    「山除薇害看板重返街頭，象徵民意不死，民主不倒！」罷團提到，除了這一面，接下來還有3面看板會在中山（1面）、北松山（2面）選區出沒，但與王鴻薇的21面仍顯不足，呼籲各地熱心人士提供廣告看板、牆面、店面門口等資源，協助地方罷免團隊持續發聲。

    罷團看板上架中山區民權東路二段、吉林路口。（記者董冠怡攝）

    罷團看板上架中山區民權東路二段、吉林路口。（記者董冠怡攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」9日於台北市民權東路、吉林路口大樓重新懸掛看板，象徵民意不死，民主不倒，並持續於路口號召市民參與大罷免。（記者羅沛德攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」9日於台北市民權東路、吉林路口大樓重新懸掛看板，象徵民意不死，民主不倒，並持續於路口號召市民參與大罷免。（記者羅沛德攝）

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