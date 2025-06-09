「罷瑤」倒數7天還差1.2萬份 許美華：號稱「達標」真神奇

許美華指出，罷團「地動刪瑤」對外公布的連署數字是送件日前7天還差1.2萬份，這種差距最後能達標，「只能說非常神奇」。圖為罷瑤團隊帶著2萬7290份連署書送件。（資料照）

2025/06/09 09:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤二階連署7日截止，由於罷免案領銜人張克晉未到場，連署書遭台北市選委會拒收，罷免吳思瑤宣告失敗。近期積極分享罷團大小事的科技專家許美華8日深夜發文指出，罷團「地動刪瑤」對外公布的連署數字是送件日前7天還差1.2萬份，這種差距最後能達標，「只能說非常神奇」。

許美華指出，罷瑤團隊在送件日7天前差1萬2000份，4天前差6000份這樣的差距最後能夠達標，只能說非常神奇。許美華舉例，上週馬文君罷團被要求補1500件，當時罷團手上存量1200件，最後送出3800件，等於10天內衝出2600件連署書。

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許美華強調，最後10天衝出2600件已經是不可思議的數字，只要當過志工都知道，「因為容易摘的果子都摘完了，連署書是愈到最後愈難簽」，這還是全國志工重兵集結南投支援，加上「馬文君罵志工是福壽螺」一起衝出來的。

許美華質疑：「我就問，國民黨在北投士林是動員多少志工站街頭？是怎麼在最後7天衝出1萬2000份？這種神奇之術，真的要教教35區罷團志工！」

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