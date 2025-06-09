連日遭網軍洗版酸雙標自打臉 沈伯洋列藍白6大質問一一回應

沈伯洋近日因為曾跟中國做生意的父親遭藍白粉嘲諷。（資料照）

2025/06/09 00:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋日前遭親中港媒《大公報》指控藉抗中保台來騙財騙選票，其父親還在中國「賺紅錢、搞小三」，讓國民黨見獵心喜，酸沈伯洋才是真正的「第五縱隊」、「中共同路人」。連日來遭藍白網軍各種洗版抨擊的沈伯洋，週日（8日）列出這幾天藍白粉最常質問他的6個問題，一一作回答。

沈伯洋8日下午在臉書發文，「一堆東南亞好友的假帳號和民眾黨支持者，每天留言洗，還攻擊我女兒。結果現實風向，是連藍營名嘴都說講我爸這題沒意義。我直接一組QA放在這邊，不會再浪費時間說這個。第一題『你們家是不是台商？』，我們家是中南美台商，不是中國台商；第二題『不是中國台商就沒事嗎？』，不，就算不是中國台商，仍然可能會赴中，所以仍舊會有風險，這是我一貫的主張。」

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第三，針對「那你身為立委為什麼不管自己爸爸？」，沈伯洋表示，「我在2019年，在我當立委的『五年前』，就勸我爸不要去。而我爸已經有六年沒有去中國了。」第四，針對網友質疑雙標，「你不是說交流就是統戰？」，他則指出，「我當時是說，『對中國來講，交流就是統戰，所以必須要有風險控管』……掐頭去尾真的很低級。一定風險者必須要揭露，然後我也提了這些法案，但是藍白一直阻擋。」

第五，藍白粉質問「那你之前不是說台商就有風險？」，沈伯洋表示，「沒有錯啊，所以我主張要風險控管，我自己是教授，我也主張學術交流要控管。我舉個例子，之前滲透民進黨黨部的共諜，就是在留學的時候被滲透的，那個學校就是傅崐萁去念的學校」。第六，針對網友質疑『明明就有做生意，為什麼說要提告？』，他強調，「我發文講得超清楚，我是針對講我們家『洗產地』的提告，這完全是莫須有。」

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