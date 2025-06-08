為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯志恩轟「輪迴說」踐踏國會 賴瑞隆：遺憾她重台北輕高雄

    柯志恩批卓榮泰的輪迴說是踐踏國會。（翻攝柯志恩臉書）

    柯志恩批卓榮泰的輪迴說是踐踏國會。（翻攝柯志恩臉書）

    2025/06/08 21:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今重炮抨擊行政院長卓榮泰的「輪迴說」是踐踏國會、背叛民主；民進黨立委賴瑞隆嗆柯不檢討藍白亂刪總預算、倒因為果，並再次證實她只以台北思考、以國民黨利益思考，傷害高雄整體利益。

    卓榮泰昨以「輪迴說」形容總預算遭藍白刪凍與地方補助減少，引起討論；柯志恩認為卓榮泰不該把經費補助當武器，據此邏輯，高雄8立委全是民進黨、應該一毛不刪，一分未減，但她身為民代，無法接受中央因人設事的心態和做法。

    賴瑞隆針對柯志恩的評論指出，高雄發展不走回重北輕南的老路，柯志恩主導的財劃法修法，讓高雄每年損失229億元，資源集中台北、傷害中南部，柯志恩至今仍未道歉，而後又配合藍白無名目亂刪636億總預算，導致各縣市補助減少，高雄更短少52億。

    賴瑞隆說，如今柯志恩不知檢討，反而倒果為因，不檢討藍白無名目亂刪總預算，反罵行政團隊，再次證實她一路站在重台北輕高雄的立場，不願也不敢為高雄應有的權益據理力爭，對自己推動法案及亂刪預算所帶來的傷害隻字不提。

    他強調，真正愛高雄是以高雄思考，拒絕重北輕南，拒絕台北中心思維，很遺憾柯志恩再次證實自己以台北思考、以國民黨利益思考，傷害高雄整體利益。

    賴瑞隆嗆柯志恩只以台北角度、以國民黨利益思考問題。（翻攝賴瑞隆臉書）

    賴瑞隆嗆柯志恩只以台北角度、以國民黨利益思考問題。（翻攝賴瑞隆臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播