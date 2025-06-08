柯志恩轟「輪迴說」踐踏國會 賴瑞隆：遺憾她重台北輕高雄

柯志恩批卓榮泰的輪迴說是踐踏國會。（翻攝柯志恩臉書）

2025/06/08 21:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今重炮抨擊行政院長卓榮泰的「輪迴說」是踐踏國會、背叛民主；民進黨立委賴瑞隆嗆柯不檢討藍白亂刪總預算、倒因為果，並再次證實她只以台北思考、以國民黨利益思考，傷害高雄整體利益。

卓榮泰昨以「輪迴說」形容總預算遭藍白刪凍與地方補助減少，引起討論；柯志恩認為卓榮泰不該把經費補助當武器，據此邏輯，高雄8立委全是民進黨、應該一毛不刪，一分未減，但她身為民代，無法接受中央因人設事的心態和做法。

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賴瑞隆針對柯志恩的評論指出，高雄發展不走回重北輕南的老路，柯志恩主導的財劃法修法，讓高雄每年損失229億元，資源集中台北、傷害中南部，柯志恩至今仍未道歉，而後又配合藍白無名目亂刪636億總預算，導致各縣市補助減少，高雄更短少52億。

賴瑞隆說，如今柯志恩不知檢討，反而倒果為因，不檢討藍白無名目亂刪總預算，反罵行政團隊，再次證實她一路站在重台北輕高雄的立場，不願也不敢為高雄應有的權益據理力爭，對自己推動法案及亂刪預算所帶來的傷害隻字不提。

他強調，真正愛高雄是以高雄思考，拒絕重北輕南，拒絕台北中心思維，很遺憾柯志恩再次證實自己以台北思考、以國民黨利益思考，傷害高雄整體利益。

賴瑞隆嗆柯志恩只以台北角度、以國民黨利益思考問題。（翻攝賴瑞隆臉書）

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