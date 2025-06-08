北市罷綠委失敗、罷5藍委等二階結果 綠議員曝後續支援策略

罷免國民黨立委的行動正處二階至三階投票的過渡期，罷團的活動陸續展開，多名民進黨籍台北市議員已著手提供支援。（資料照，記者方賓照攝）

2025/06/08 21:25

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市7名藍綠立委被發起罷免，其中罷免民進黨籍吳思瑤、吳沛憶均以失敗告終，剩下國民黨籍徐巧芯、李彥秀、羅智強、王鴻薇與賴士葆連署，正在等待二階查對結果出爐，看是要補件或是成案進入三階，多名民進黨籍台北市議員都對罷免行動有信心，認為三階視同明年選舉前哨戰，將提供罷團後勤支援，「選戰會做的事，基本工作都一定要做」，箇中關鍵在於如何催出中間選民的「同意罷免」票。

賴士葆選區（文山、中正區10里）的議員王閔生、羅智強選區（大安）的議員簡舒培表示，穩固民進黨的支持者之外，也須爭取中間選民的認同、試圖說服「對國民黨所作所為看不下去」的藍營支持者，轉而加入罷免行列。未來可持續協助發放文宣、站路口、舉辦宣講會或客廳會，最後再聯合大造勢，傳統選舉的陸戰策略，都有機會派上用場。

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李彥秀選區（內湖、南港）的議員何孟樺指出，多名藍委已開始進入選舉模式打組織戰，在這樣的情況下，三階時須同意罷免者都出門投票，才有機會罷免成功。罷團的活動很有創意，透過大遊行、開設節目，線下、線上串聯接觸不同人群，黨公職們在掃街、辦活動方面經驗較足，深入地方的部分，如有需要可以給予協助。

王鴻薇選區（中山、北松山）的議員顏若芳從罷團收件份數、達法定門檻比例，高居全國前幾名，以及去年藍營優勢選區藍綠對決，得票數差距不大等角度分析，加上先前擔心個資外洩，未參與提議、連署的潛在選民，還有罷免行動逐步外溢至過往較為政治冷漠的年輕族群，「罷掉機率蠻高的」，但也不能因此大意。

她認為，目前處於從二階至三階投票的過渡期，大方向仍以罷團步調為主，民代則從旁輔助，以近期討論熱烈的看板布條為例，像是幫忙詢問租借、懸掛地點。現階段更重要的是「保溫」，由於立法院仍在開會期間，持續監督藍白立委的表現與國會狀況，是否仍有荒唐行徑，藉由分享轉發示警，避免議題淡掉。

徐巧芯選區（信義、南松山）的議員許淑華提及，民代應有多一點包容力，針對反對的聲音，要更理性溝通，化解對立，而非助長仇恨，國民黨的行徑，民眾都看在眼裡，距離投票不到2個月，藍營倘若再出現脫序行為，將激出對政治冷感的中間選民，氣到願意出門投「同意罷免」票，下架不適格的代議士。她也會持續奔走，協助相對缺乏糧草的公民團體找尋合適的資源。

「不應以法律戰嚇阻、反制可受公評之事！」多名議員皆說，國民黨可能會無所不用其極打壓，然而罷團歷經一、二階的街頭實戰，相信早已練就鋼鐵般的意志，提告、查水表等行為，反倒更加凝聚團隊士氣、勇敢挺身而出，「任何作用力都會有反作用力」。

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