羅智強開告求償百萬挨批「訟棍」 罷團怒轟濫用司法資源

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/06/08 19:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委羅智強深陷罷免危機，近期再對指控他政治獻金金流問題、稱他電話騷擾柯建銘的台北市民進黨議員簡舒培提起告訴，兩案合計求償200萬元。罷團「大安強強滾」譴責羅濫用司法資源，意圖打壓罷免監督聲音，製造寒蟬效應；簡舒培回應，告人成癮的羅智強改走民事求償，整套「訟棍邏輯」隱藏的是他心虛，是因為怕輸。

罷團「大安強強滾」痛批，羅智強對簡舒培提告並求償200萬元，此次提告並不像往常僅為羅智強訟棍成性的單一法律行為，而是藍營甚至敵對中國對於進行中的大罷免運動潮不斷升高的反擊，是「認知作戰」的升級，目的為了打壓監督力量、轉移社會焦點，並在恐嚇中拖垮民間及綠營民意代表的能量。

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罷團表示，羅智強針對簡舒培「遂她心願告她」，實際上是國民黨慣用伎倆，用司法訴訟恐嚇言論自由，包括羅智強、邱鎮軍、王鴻薇及游灝等藍營人士對公民志工大規模以妨害名譽為名提告，意在製造寒蟬效應，讓未來參與罷免的志工及其他支持者都必須面對是否有餘力應付一場訴訟。

罷團直言，羅智強此次提告，配合特定媒體大肆渲染，試圖將本質上針對政治不當行為的監督與批判，轉化為人格攻擊與假新聞，且與徐巧芯最近渲染的公務車事件一模一樣，藍營不斷以藍綠都一樣爛、雙標等話術轉移焦點，讓民眾厭政，消解對不當立委的罷免意願，這種模糊焦點、拉低投票動機的策略，正是典型的輿論認知作戰。

簡舒培：羅智強不敢告刑案 是怕輸

簡舒培回應，身為立委的羅智強在大罷免過程中的一言一行備受檢視，也是公民團體正常運作罷免權利，但遇上反對他的聲音，竟選擇恐嚇民眾可能付出上法院打官司的代價，企圖製造寒蟬效應，並一口氣提告除她以外的柯建銘、王義川、陳培瑜以及罷團，更獅子大開口求償一兩百萬。

簡舒培認為，告人成癮的羅智強，之所以不敢提刑事告訴，改走民事求償，整套「訟棍邏輯」隱藏的是羅不敢打刑案，或擔心被反告誣告，因此才轉打民事，方便政治做秀、混淆焦點，並強調她說的每一句話都有事實依據，更有公開資料，「你不敢告刑案，是你心虛；你改走民事，是你怕輸。」

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