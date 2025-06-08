陳佩琪爆柯文哲說：總有一天打倒綠共邪惡政權、拯救台灣

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/06/08 18:32

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，柯妻陳佩琪今日在臉書發文抒發對丈夫的思念，並透露柯文哲曾私下向她說，「不要以為你們民進黨會永遠執政下去，我會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。」

陳佩琪在臉書發文指出，柯文哲不在家將近九個月了， 期間只有短時間解除禁見和年初回來的那幾天有聊上幾句，5日以後，他們又將近三個禮拜不能再見了，這段日子要說聲麻煩大家了，謝謝眾多的黨公職、小草和支持者，大家的加油聲給了柯勇氣，讓柯文哲得以支撐下去，有力量去對付司法之不公。

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陳轉述，柯文哲說他會撐下去，他不會讓壞人得逞的，誠如前幾次柯在法庭上闡述的：「 這些筆錄和法律攻防條文和最後的判決， 總有一天會呈現在所有百姓的眼前，你們現在敢拿司法這樣玩我…。」

陳佩琪表示，柯文哲曾私下跟她說「不要以為你們民進黨會永遠執政下去…」去年九月來，柯會找機會傳話要她顧好身體，要她憂鬱症要找專家看，也要照顧好媽媽的身體，也要她放寬心，說他會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。

這段日子是難熬的，昨天不知為何身體極端不舒服，陳佩琪透露，子己血壓掉到（收縮壓）70多和（舒張壓）50多，自己縱是個醫生，但先生在時，也會很想跟他述說自己的不舒服，希望他關懷自己，這種不就是結褵35年的夫妻最簡單的訴求嗎？但現在是連這種訴求也是不可得了。

此外，陳佩琪認為，台灣在全球也不算落後，現在竟出了這種統治者和執政黨，把司法如此玩弄著，真是悲哀。自己心情不好時，就會去看看賴總統的臉書，看看心情就會好些了，因為這位現任總統的臉書除第一時間就會上來抱大腿的某立委外，在台灣還沒看過有哪個總統一PO文，不論PO什麼文，就會被罵爆的，特別是針對先生面臨的司法奇觀。

陳提及，最近新就任的南韓總統期許以全民的福祉為依歸，期許變成一個全民的總統，一上任就和在野政黨領袖吃和解飯共商國事，而台灣的總統是在立法院不能為所欲為下，就想把在野的立委罷掉重選，導致整個社會動盪不安，選完罷免再重選，勞師動眾、勞民傷財，台灣竟出了這樣的總統和執政黨，真是全民之大不幸。

民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照，翻攝陳佩琪臉書）

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