沈伯洋因父親遭國民黨控第五縱隊 陳時奮反譏藍2大咖：做賊喊抓賊！

沈伯洋近期遭藍營抹紅。（資料照）

2025/06/08 22:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋日前遭親中港媒《大公報》「滿版攻擊」，不僅批他藉抗中保台來騙財騙選票，其父親還在中國「賺紅錢、搞小三」，而這讓國民黨見獵心喜，酸沈伯洋才是真正的「第五縱隊」、「中共同路人」。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）反譏，講到賺紅錢，國民黨根本是做賊喊捉賊，包括現任黨主席朱立倫的岳父高育仁、副主席連勝文的胞弟連勝武等，不勝枚舉！

陳時奮今（8日）在臉書發文，「在國民黨眼中，沈伯洋就是綠營側翼。擔任民進黨不分區立委後，沈伯洋的戰力更強大，國民黨視如寇讎，欲除之而後快。國民黨終於逮到機會了！沈伯洋的父親經營貿易，與對岸有生意往來。國民黨以為撿到槍，用來抹紅沈伯洋。國民黨的說詞有二，即沈伯洋的爸爸賺紅錢、沈伯洋是第五縱隊高危險群。」

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他接著說：「兩岸經貿往來頻繁是不爭的事實。如果賺紅錢是罪過，那有罪的台灣人太多了。根據統計，去年兩岸的貿易總額達2930億美元，平均每人12738美元。去年台灣對中國的出超達798億美元，平均每人3470美元。許多台灣人都賺到紅錢了！沈爸爸的公司從事貿易，只與中國企業買賣，並無到中國設廠。國民黨真要打賺紅錢這議題，那應該針對到中國投資的台商才對。」

他表示，「根據政府統計，獲准到中國投資的台商約45000家。此外，住在中國的台商、幹部、與家屬接近百萬人。這些台灣人才是真的賺紅錢。國民黨怎麼不嘴呢？講到賺紅錢，其實國民黨是做賊喊抓賊，我手上的例子太多了，只舉兩個。國民黨主席朱立倫的岳父高育仁長期在中國活動，在福建設立『海峽現代農業研究院有限公司』，出賣台灣的農業技術，這比沈爸爸與中國的貿易往來不知嚴重多少倍；連勝文的親弟弟連勝武是另一個例子，連勝武是連家的企業代表，在中國天津與吉林都有生意往來，並涉入爭議的港股投資，這也比沈爸爸的情況嚴重許多。」

「就算沈爸爸賺了中國的紅錢，他用紅錢栽培一個優秀的兒子，站在抗中保台的第一線‵，這也算將功折罪。高育仁與連勝武呢？高育仁賺紅錢，女婿朱立倫是國民黨主席；連勝武賺紅錢，哥哥連勝文是國民黨副主席。在台灣政壇，國民黨是親中賣台的第一品牌‵，朱立倫與連勝文的權位可幫助家人賺紅錢。」

針對藍營酸沈伯洋是真正的「第五縱隊」、「中共同路人」，陳時奮表示，「只因為沈伯洋的爸爸跟中國有貿易關係，國民黨就說他是第五縱隊的高危險群。如果國民黨的說法成立，那台灣早就淪陷了。根據統計，與中國貿易往來的台灣企業超過百萬。按照國民黨的邏輯，這些企業的員工與家人也都是第五縱隊的高危險群，總數至少有數百萬。」

「此外，台商派駐中國的幹部與眷屬，據稱總數曾經高達兩百萬。依照國民黨的邏輯，這群人被收買的危險性絕對高於未曾在中國居住的沈伯洋。就算沈伯洋是第五縱隊的高危險群，也只是風險高，未必有危害。若國民黨真的在乎台灣的安危，那應該把焦點放在『現行犯』，例如到中國面見中共統戰官員的國民黨立委，特別是帶頭的傅崐萁；到中國與解放軍喝紅酒、唱軍歌的國民黨籍退將；曾經赴中國求學，甚至取得學位的藍營政治人物，包括立法院長韓國瑜；頻頻在中共黨媒唱衰台灣、吹捧中國的藍營名嘴，族繁不及備載。」

最後陳時奮說：「沈伯洋怎會是第五縱隊的高危險群呢？沈伯洋未曾在中國居住，甚至連中國都沒去過。沈伯洋的碩、博士學位也都來自美國名校。國民黨用經不起邏輯檢驗的說詞攻擊沈伯洋，這種扭曲抹紅攻擊不可能得逞，只會讓沈伯洋更強大。」

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