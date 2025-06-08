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    首頁　>　政治

    蔣萬安嗆最該被輪迴是行政院 李慧芝：無意義政治語言

    行政院發言人李慧芝說，理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。（資料照）

    行政院發言人李慧芝說，理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。（資料照）

    2025/06/08 17:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰昨表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題，不是報復心態，而是輪迴。台北市長蔣萬安回嗆，最該被輪迴的是行政院。民眾黨立委黃國昌批評，「人治心態表露無遺」；行政院今日強調，在野黨立委及部分地方政府應正視問題，無意義的政治語言無濟於事。

    黃國昌發文痛批卓榮泰的發言，「人治心態表露無遺」、「破壞憲政體制，視權力分立為無物。」，要求卓向全民道歉並負起責任，「別繼續賴在權位上，成天撕裂社會」。

    雲林縣長張麗善8日受訪表示，她非常不認同卓揆說法，這是一個恐嚇威脅或報復方式，這樣的行政院長非常不當，也不負責任， 「要不然就換行政院長比較快」。

    桃園市長張善政受訪則說，中央對地方的補助款是有法律依循，政府依法行政是政府的天職，不應把對地方的補助變成藍綠對立的工具。

    行政院：「分贓說」沒有法治觀念

    有關外界質疑中央對地方的補助一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並且持續爭取憲法救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法是沒有法治觀念的政治語言。

    李慧芝指出，立法院決議的總刪減數是2076億，其中，中央政府已被刪減1439億，立法院還要求行政院自行調整636億元，為了避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步的影響，只能調整對地方政府的一般性補助款。

    李慧芝說明，中央政府的預算如果有多一點的空間，對地方政府的補助就能夠多一些。然而，中央預算被立法院大幅刪減後，提供給地方政府的資源也只能少一些。

    她強調，政府施政一定是以憲法、法律以及民意為依歸，民眾的福祉及國家的建設需要大家一起合作，而目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

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