「罷雙吳」狼狽收場 罷藍團體：國民黨青年軍集體陷落

罷團領銜人賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）

2025/06/08 17:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨主導對北市綠委吳思瑤、吳沛憶發起「罷雙吳」，但兩案皆狼狽收場，更爆發藍營內部不合與抄名冊過程荒腔走板。北市5個罷藍委團體批評，指藍營操作罷免不僅失焦、失序，更讓人看到青年軍集體陷落，看見政黨動員與公民運動間的本質差異。

罷免吳思瑤案件因領銜人張克晉退出，選委會認為未有領銜人及委任書拒絕收件；至於罷免吳沛憶一案，則因連署書數未達法定送件門檻，宣告失敗。罷免藍委羅智強團隊「大安強強滾」發言人卡繆表示，罷雙吳失敗本在意料之內，雙罷吳這場鬧劇，除了讓人民看到國民黨的荒腔走板外，更讓人看到國民黨青年軍的集體陷落，也無疑是對國民黨是另一種根本上灼傷，從此以後失去能以理念為本建構政黨願景的永續發展可能。

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罷免王鴻薇團隊「山除薇害」直言，雙罷吳失敗能讓選民們看見公民團體發起的罷免，與國民黨發起的罷綠委有決定性的不同，團隊熟讀罷免規則並嚴格遵守選罷法，從組織動員，發起連署到造冊送件與個資的保護，均以最高規對待，這是國民黨團完全不能比擬的。

罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」指，罷免是民意的展現與集結，作為公民完全尊重不同意見的聲音，成敗與否也就是由公民來決定，如今雙罷吳，是以政黨發動、過程又具相當比例的「連署前死亡」、且缺乏充分的罷免理由，這些可能都是難以使民眾感到認同的因素。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」發言人林老師表示，國民黨發起的兩件罷免案完全只是當成一場表演秀，裝連署書的箱子甚至沒有裝滿，或可以說是空的，包括也未完成連署書需要裝訂造冊的要求，因此送件從頭到尾只是一場表演而已，並未符合送件的標準程序跟要求。

罷免李彥秀團隊「港湖罷秀」志工Cindy說，雙吳失敗收場是意料之內，國民黨連署抄寫名冊，本就不是民意為基礎，就連深入地方基層了解民意的議長戴錫欽直言國民黨必須深自檢討，朱立倫、傅崐萁所把持的賣台體系已經不受人民信任。

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