藍營罷免再摃龜！ 罷免張宏陸宣布不送件

公民團體推動罷免新北市綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城等。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/06/08 16:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委的連署送件數持續摃龜！繼罷免新北市立委蘇巧慧、吳琪銘的公民團體5日宣告，因連署書份數沒有達標，因此決定不送件，罷免行動提前喊停。罷免張宏陸的「走投無陸」今（8）日也宣布，因未達安全門檻，經討論決議不送件。

今天是罷免張宏陸的二階送件截止日，依法定最低門檻為2萬2202件，但罷團表示，自走投無陸團隊發起罷免活動以來，蒐集了眾多選民的意見，主要針對政見缺口進行探討，希望選民的訴求能夠得到正面回覆。遺憾的是，除了選民訴求未能被重視之外，罷免過程更是受到諸多壓力，讓選民們感到相當難過。

請繼續往下閱讀...

罷團指出，這次罷免行動，因未達安全門檻，經討論決議不送件。儘管如此，團隊依然感恩一路走來伸出援手的每一個人，衷心地感謝志工朋友們的努力以及板橋西區在地民眾這段時間對罷免活動的支持，也相當感謝國民黨中央及地方黨部、國民黨籍議員們的關心與協助。

另外，罷免綠委李坤城的罷團「三月圍城」第二階段收件截止日到6月23日，依法定最低門檻為2萬6576件，領銜人宋建樑近日表示，目前收件順利，已突破1萬5千份，有信心在截止日前能達標。

張宏陸表示，罷免是民主的一部分，但當時國民黨提案的動機並非真的因為他的不適任，而是為了轉移公民團體罷免藍委的焦點，所幸板橋的選民明辨是非，沒有被國民黨愚弄。因此感謝選民對他的支持與認同，他會秉持初衷繼續在國會為地方打拚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法