為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰「輪廻說」掀波瀾 王惠美批用預算威脅立委、本末倒置

    王惠美說，彰化縣有4席立委應該都會支持彰化的預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，讓縣府能夠照顧民眾，不要因為預算遭刪減，導致民眾的權益、福祉受損。（記者張聰秋攝）

    王惠美說，彰化縣有4席立委應該都會支持彰化的預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，讓縣府能夠照顧民眾，不要因為預算遭刪減，導致民眾的權益、福祉受損。（記者張聰秋攝）

    2025/06/08 16:43

    〔記者張聰秋／彰化報導〕針對中央總預算遭立法院不合理刪減的爭議，行政院長卓榮泰昨天（7日）在屏東提出政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題，並以「輪廻」解釋，此番言論引起藍營首長與民代不滿。彰化縣長王惠美今天（8日）被媒體問及此事，她很不能認同卓院長的說法，她質疑這是一種威脅的方式，「因為地方立委有支持，所以才撥預算給地方政府，作法本末倒置。」

    王惠美今天下午參加卦山小屋竣工啟用典禮受訪時做了上述表示，她說，彰化縣有4席立委應該都會支持彰化的預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，讓縣府能夠照顧民眾，不要因為預算遭刪減，導致民眾的權益、福祉受損。

    王惠美表示，中央砍預算，最主要應該要砍部會預算，並不是直接砍地方一般性補助款。行政院部會應該要想辦法去追加預算，而不是砍掉地方預算，好像再來威脅地方立委，因為地方立委有支持，所以才撥預算給地方政府。民主政治應該是行政單位提出預算，而民意代表是民選的，當然有權力去做審查甚至刪減預算，行政單位就應該予以尊重。如果中央部會有執行上困難，可以去提追加預算，而不是一味地把地方補助款砍掉27.3%。

    王惠美進一步指出，很重要的一點是，去年中央已經發文給縣府，縣府也依照補助金額去做預算編列，並且經過縣議會的審查通過，依照相關期程來執行政策。現在卻突然要縣府減少 51.66 億元，縣政府就必須調整施政的先後順序、甚至緊急籌措這些經費，這絕對不是民眾之福，中央地方本來就是一體的，分工合作，希望共同把民眾的福祉照顧好，在預算刪減下，勢必會讓很多民眾的福祉受到影響。

    卓榮泰昨在屏東表示，中央預算遭刪減、可動用經費有限的情況下，將優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府，對於當初大筆刪除中央預算的立委，他想問問這些立委，中央該如何支持其所屬地方政府，這不是報復的心態，而是一個輪廻，當部份縣市首長跑到行政院抗議經費縮減時，是否該回去詢問這些立委，當初在刪預算時為何沒有想到這一點，讓政府陷入這樣的困境，只好依相關法規，酌減地方補助款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播