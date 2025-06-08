卓榮泰「輪廻說」掀波瀾 王惠美批用預算威脅立委、本末倒置

王惠美說，彰化縣有4席立委應該都會支持彰化的預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，讓縣府能夠照顧民眾，不要因為預算遭刪減，導致民眾的權益、福祉受損。（記者張聰秋攝）

2025/06/08 16:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對中央總預算遭立法院不合理刪減的爭議，行政院長卓榮泰昨天（7日）在屏東提出政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題，並以「輪廻」解釋，此番言論引起藍營首長與民代不滿。彰化縣長王惠美今天（8日）被媒體問及此事，她很不能認同卓院長的說法，她質疑這是一種威脅的方式，「因為地方立委有支持，所以才撥預算給地方政府，作法本末倒置。」

王惠美今天下午參加卦山小屋竣工啟用典禮受訪時做了上述表示，她說，彰化縣有4席立委應該都會支持彰化的預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，讓縣府能夠照顧民眾，不要因為預算遭刪減，導致民眾的權益、福祉受損。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示，中央砍預算，最主要應該要砍部會預算，並不是直接砍地方一般性補助款。行政院部會應該要想辦法去追加預算，而不是砍掉地方預算，好像再來威脅地方立委，因為地方立委有支持，所以才撥預算給地方政府。民主政治應該是行政單位提出預算，而民意代表是民選的，當然有權力去做審查甚至刪減預算，行政單位就應該予以尊重。如果中央部會有執行上困難，可以去提追加預算，而不是一味地把地方補助款砍掉27.3%。

王惠美進一步指出，很重要的一點是，去年中央已經發文給縣府，縣府也依照補助金額去做預算編列，並且經過縣議會的審查通過，依照相關期程來執行政策。現在卻突然要縣府減少 51.66 億元，縣政府就必須調整施政的先後順序、甚至緊急籌措這些經費，這絕對不是民眾之福，中央地方本來就是一體的，分工合作，希望共同把民眾的福祉照顧好，在預算刪減下，勢必會讓很多民眾的福祉受到影響。

卓榮泰昨在屏東表示，中央預算遭刪減、可動用經費有限的情況下，將優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府，對於當初大筆刪除中央預算的立委，他想問問這些立委，中央該如何支持其所屬地方政府，這不是報復的心態，而是一個輪廻，當部份縣市首長跑到行政院抗議經費縮減時，是否該回去詢問這些立委，當初在刪預算時為何沒有想到這一點，讓政府陷入這樣的困境，只好依相關法規，酌減地方補助款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法