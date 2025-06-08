吳瑞北批台大創投「治理黑箱」 憂成財團白手套

台大近期成立校友創投，遭電機系教授吳瑞北質疑治理黑箱。圖為台大門口。（資料照）

2025/06/08 16:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大近期成立校友創投，但台大電機系教授吳瑞北認為該創投是治理黑箱，質疑富邦集團在其中角色，強調不能用信任當遮羞布，其運作透明度、治理結構、「台大」名稱授權等都必須受到監督。

吳瑞北昨在臉書提到，台灣大學5月24日邀請台灣大哥大總經理林之晨在畢業典禮致辭，林提及「校長近期也號召成立了台大校友創投，我很榮幸擔任董事長」。他說，到網站查經濟部商工登記，確實有，公司已成立，董事5席，董事長林之晨與蔡家關係密切，但代表的是台大，反倒富邦蔡明興沒股份，也是董事；「這令人很擔心，台大會不會成為富邦的白手套？」

請繼續往下閱讀...

吳瑞北說，國立大學通常是以研究成果或技術作價無償取得股權，但現在是台大要成立投顧公司，去管理自己校務基金參與投入的基金，國際著名大學很少這樣操作；投顧是以賺錢為目的，投資尤其A-round公司非常高風險，且是否要跟財團這麼「麻吉」？

吳瑞北表示，依法國立大學校院為處理投資事宜應組成投資管理小組，職司投資規劃，而校務基金管理委員會負責投資效益審議，這些均需寫在財務規劃報告書及校務基金績效報告書，經校務會議通過後報教育部備查。但台大過去用校務基金投資於公司及企業隻字未提，更不用說或台大校友投顧公司的事。

吳瑞北更舉台大癌醫的前車之鑒，指永齡號稱要捐200億，但20年了一直還沒全入帳，造成癌醫經營很辛苦，健保署公布的112年財報，醫務本業虧損前10名中，台大癌醫虧損2億元，賠錢全台第4多。他說，所以，台大還是要脚踏實地，堅持教學研究本業優先，這才是大學的根本。

吳瑞北直指，台大校友創投旨在扶植科技創新，支持師生創業，具公共意義，然其運作透明度與治理結構卻值得師生及校友警覺。該創投由知名創投人林之晨擔任董事長，其身兼AppWorks創辦人與台灣大哥大高層，角色間是否產生利益衝突，值得檢視。

此外，吳瑞北提到，該創投是否獲校方正式授權使用「台大」名稱，尚未見公開說明或合作協議。且目前也無公開財務報表、投資標的、董事會成員背景或運作流程，治理架構形同黑箱。

吳瑞北認為，完整的監督運作是必要的，也才能確保「台大」之名不被私用濫用。籲校友應發聲要求校方責成台大創投立即公布治理架構、建立獨立審計與公開投資決策機制，與台大簽訂明確品牌授權協議，並強化校友參與與監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法