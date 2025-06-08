批政院把國家預算當成私房錢 張嘉郡：心中沒有人民

國民黨立委張嘉郡。（資料照）

2025/06/08 16:34

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰昨面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。國民黨立委張嘉郡今日表示，立法院嚴審算是因為國債高築，希望行政院撙節開支，不要債留子孫，沒想到行政院竟然把國家預算當成私房錢，拿來威脅、利誘監督者的立法院，意圖作為政治交換的籌碼，顯見心中沒有人民。

張嘉郡認為，卓榮泰的說法完全透露出執政黨的思維就是「黨意凌駕民意」，把人民稅收當成執政者的私房錢，把行政資源拿來作為要脅監督單位的籌碼，拿來作為政治交換的工具，這種「順我者昌、逆我者亡」的心態，心中完全沒有人民。

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張嘉郡以雲林為例，少了37億元的補助款，對於孩子的教育補助，對於弱勢的生活支持，對於基層建設的推展，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，孩子是國家的未來，弱勢是國家的責任，行政院豈能大刀一砍、雙手一攤，就好像推卸責任、事不關己。

張嘉郡表示，「當家不鬧事」是國家的大幸，政府帶頭製造朝野對立、政黨鬥爭，撕裂台灣人民的互信，受到傷害的首當其衝絕對是國家百姓，最後要收拾的也還是執政當局。

張嘉郡表示，過去一年，台灣面臨重大挑戰，關稅戰的挑戰與衝擊也還方興未艾，但執政黨的製造仇恨卻沒有停止，大罷免也還如火如荼的進行，這樣持續下去對台灣真的好嗎？

張嘉郡呼籲，卓院長一切應以百姓蒼生為念，人民會給你掌聲，不要做出這種懲罰人民的行為，否則民意終究會反噬。

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