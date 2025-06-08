韓國瑜挺洪孟楷反罷免 罷團反批脫節民意、籲停止抹綠和政治化

立法院長韓國瑜（右3）幫立委洪孟楷（左2）站台反罷免。（資料照）

2025/06/08 14:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立委洪孟楷昨天參與國民黨八里區黨部綜合座談會，會中邀請立法院長韓國瑜力挺並宣導反罷免。韓國瑜說「不知道為什麼洪孟楷要被罷免」，引發罷免團體「罷洪！刻不容楷」反彈，批評立院高層與民意脫節，也再次證明藍白聯軍並未傾聽民眾對國會亂象的不滿。

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，洪孟楷之所以遭罷免，源自民間對其「監督失職、作秀優先」的不滿。並指「我們不是民進黨，罷團是民間自發的公民行動，請停止將罷免行動抹綠、政治化。」

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方柏翔說，洪孟楷任職以來，多次在立法院質詢時內容空洞、資料不清，審查法案沒有實質討論，甚至連法案版本都不清楚。除此之外，他也參與刪減國防與體育預算，卻在選手得獎時搶拍照搏版面。

另外，洪孟楷於選區內至少掛出25面反罷免廣告看板，位置多為交通要道與商業鬧區，反映其資源豐沛；反觀罷團自費募資，卻遭部分業者以「政治壓力」為由拒絕廣告合作，罷團痛批此舉形同剝奪人民發聲空間，凸顯政治現實的不對等。

方柏翔呼籲，國會應回歸理性討論與公共利益，而非成為特定政黨的工具，更不能以延會為名、行延命之實，繼續推行未經討論的民粹法案。民主的園地需要公民修剪，罷免是憲法保障的權利，也是人民守護台灣民主最和平的方式。

洪孟楷回應，自己始終堅持「正向、陽光、專業」，每一面看板與文宣，都是信任和愛的凝聚。從遭遇惡意罷免以來，信箱充斥抹黑文宣，路口騷擾不斷，許多鄉親除了無奈，更是氣憤。這段期間，總是叮嚀大家絕不要中計，更別讓衝突加深對立。

洪孟楷說，由於惡罷無法開設政治獻金帳戶，他呼籲支持者透過投票、提供布條掛點、分發文宣等方式協助，號召朋友出來投票，「這些看板上沒有華麗口號，有的只是誠摯的相挺與做事的精神。」他強調，立法院開會不間斷，每週一到五，依舊堅持第一個報到、認真質詢，從未因惡罷而鬆懈。「面對執政黨鋪天蓋地的銀彈攻擊，我們無畏無懼，這才是真正的人民力量。」

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