反罷免「母雞護小雞」 趙少康點名4首長「護不住交代不過去」

前中廣董事長趙少康，今天早上陪國民黨立委王鴻薇掃街。（記者何玉華攝）

2025/06/08 14:19

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶第二階段連署送件失敗，接下來第三階段投票，黨內傳出要採取「類九合一選戰」模式，罷免壓力轉嫁到地方首長身上，前中廣董事長趙少康表示，地方首長本來就要「母雞護小雞」，連選區的立委都護不住，交代不過去。

趙少康今（8）天早上陪國民黨立委王鴻薇到長春市場掃街宣講，出發前受訪被問到黨內傳出要以「類九合一選戰」，要求地方首長保住藍委，他認為，本來地方首長就要「母雞護小雞」，例如蔣萬安要負責北市的5個立委、侯友宜要護住新北市的、桃園就張善政、台中3個就盧秀燕要負責。

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他說，如果這些立委被罷掉，首長在黨內都有責任的，首長掌握所有的行政資源，又是掌握地方超過一半的名義，「母雞護小雞」若連自己選區內的議員、立委都護不住，交代不過去，只要是不違法、不違反行政中立，就要傾全力動員。還反指「你看民進黨怎麼做的」，簡直無法無天，並指罷免團體怎麼那麼有錢，動員看板、宣傳車，質疑罷團錢哪裡來的，讓大家都很好奇。

趙少康還提到，朱立倫昨天生日，他特別傳訊息祝他生日快樂，祝他反罷免成功，強調現在要「忘掉過去，放眼未來」，過去的事就算了，現在主要的是未來的反罷免要怎麼動員?朱立倫一定要出來號召，不管是黨員或非黨員，都要想辦法，讓不認同罷免這種輸不起心態的人都要站出來。

對於後續的反罷免衝刺，王鴻薇表示，在地方會跟民眾黨的議員結合，黨對黨的部分，會有具體的藍白合作。

王鴻薇在掃街前受訪表示，罷雙吳失利，很多的支持者都覺得蠻氣憤的，但現在就是要化悲憤為力量，全力地站出來反罷免；北市的5個立委，基本上會設計一些區域聯防團體作戰，在每個選區的陸戰是非常重要的，她在5月已經全部辦完中山區、松山區共12場的說明會，接下來就是街頭巷戰，包含今天掃長春市場，會增加跑市場、基層，站路口或在街頭宣講，全面的正面迎戰。

對於藍白合作的部分，王鴻薇說，民眾黨在台中就曾辦過大場的造勢活動，國民黨的立委也有參與；上週，民眾黨台北市議員林珍羽也陪她掃市場，林珍羽的父親是民眾黨立委林國成，過去也是中山區的議員，兩人都非常幫忙，所以在地方上會跟民眾黨的議員結合，黨對黨的部分，在可以預期的未來，大家也可以看到很具體的藍白合作。

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