罷吳思瑤領銜人張克晉未現身 趙少康：應從一而終以大局為重

前中廣董事長趙少康陪同國民黨立委王鴻薇掃街前受訪。（記者何玉華攝）

2025/06/08 14:14

〔記者何玉華／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的團體「地動刪瑤」昨天到北市選委會送交第二階段連署書，但因領銜人張克晉未出現、無領銜人被拒收而無法完成；前中廣董事長趙少康今（8）天表示，相信張克晉不是不識大體的人，一定是受到很大的壓力、威脅，擔心禍延家人，所以躲起來了，否則一般只要是一個人都不會這樣做，一開始答應做領銜人了，不管主、被動，就要從一而終、一本初衷，以大局為重。

趙少康今天早上陪國民黨立委王鴻薇到長春市場掃街宣講，出發前受訪提到罷「雙吳」失利時表示，吳思瑤的連署件數是夠的，但領銜人張克晉不見了，認為他一定受到很大的壓力，因為一般只要是一個人都不會這樣做，「你怎麼好意思呢?」不管主、被動答應出來做領銜了，就要從一而終、一本初衷，中間不管對誰滿意或不滿意，都要以大局為重；認為他不是不識大體的人，到最後不出來，一定受到很大的壓力、威脅，怕禍延家人，所以躲起來。

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趙少康表示，不管是基層或中央的黨工都要定期跟黨員聯絡，如果有不幸或生病，黨要知道，黨員的聯絡還是蠻重要的，黨員是黨裡面最核心，要動員才能讓他們真正發光發熱；若連他們死了都不知道，若是只死一、兩個月不知道，還說得過去，若死一、兩年就不可以不知道；黨務的扎根工作要扎實，這個部分國民黨是要檢討的，但未來怎麼努力才是更重要。

趙少康還說，民進黨是發動罷免的主角，國民黨只是輸人不輸陣，重點是在反罷，現在全力反罷免，台北市5名立委要全部守住；還說為什麼綠罷藍成功多，藍罷綠成功少，就是因為藍營支持者都溫良恭儉讓，心態上認為罷免是不對的，所以動員困難很多；但綠營罷免是仇恨動員，不像選舉時有對手，現在仇恨完全集中在王鴻薇身上，質疑這是賴清德講的大家團結、一致對外嗎？完全是反其道而行之。呼籲有正義感，有良知的選民，站出來投下不同意罷免票。

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