為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠全力協助拚罷免10席藍委 賴瑞隆：讓國會不要受中共控制

    民進黨立委賴瑞隆。（賴瑞隆國會辦公室提供）

    民進黨立委賴瑞隆。（賴瑞隆國會辦公室提供）

    2025/06/08 13:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻，擬比照「大選基本套餐」奧援公民團體，力拚成功罷免10席以上國民黨立委。民進黨立委賴瑞隆表示，我們希望人民展現力量，透過罷免的方式讓不適任的人離開，讓更適任、守護台灣利益的人能夠進入立法院，畢竟這是國家大事，沒有人能夠置身事外。

    賴瑞隆指出，去年一整年藍白在國會毀憲亂政，導致整個國家混亂，甚至有親中力量介入，讓人民相當擔憂，也因此，罷團發動的大罷免也達到了一定成效，二階部分陸續通過，三階目標一定要朝向10席罷免，希望能夠針對當時很接近的一些區域，甚至仇恨值相當高的一些區域，能夠完成罷免。

    賴瑞隆說，包括國民黨立委葉元之、黃建賓等，當時都是因為投票數很接近、甚至分裂而獲利，這都應該有機會可以改變、罷免成功，同時間像仇恨值高的，像國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之等，也都有機會罷免成功。

    賴瑞隆強調：「我們希望人民展現力量，透過罷免的方式來讓不適任的人離開，讓更適任、守護台灣利益的人能夠進入立法院，繼續守護台灣的權益。」

    賴瑞隆也說，民進黨在第三階段也會全力投入，畢竟這是國家大事，也是整個台灣的大事，沒有人可以置身事外，沒有人是局外人，大家必須和人民一起努力，來讓整個國會結構更加健康，讓國會不要受到中共控制，讓台灣能夠繼續走在自由、民主的道路上，「我想這是民進黨、也是所有國人共同的責任。」

    民進黨立委許智傑則說，他個人評估，確實有機會可以罷掉10席左右或以上，最後可以換掉6席以上，他也認同民進黨為了國會及國家的安穩，全力動員，把可以正常運作的國會還給人民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播