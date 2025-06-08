綠全力協助拚罷免10席藍委 賴瑞隆：讓國會不要受中共控制

民進黨立委賴瑞隆。（賴瑞隆國會辦公室提供）

2025/06/08 13:55

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻，擬比照「大選基本套餐」奧援公民團體，力拚成功罷免10席以上國民黨立委。民進黨立委賴瑞隆表示，我們希望人民展現力量，透過罷免的方式讓不適任的人離開，讓更適任、守護台灣利益的人能夠進入立法院，畢竟這是國家大事，沒有人能夠置身事外。

賴瑞隆指出，去年一整年藍白在國會毀憲亂政，導致整個國家混亂，甚至有親中力量介入，讓人民相當擔憂，也因此，罷團發動的大罷免也達到了一定成效，二階部分陸續通過，三階目標一定要朝向10席罷免，希望能夠針對當時很接近的一些區域，甚至仇恨值相當高的一些區域，能夠完成罷免。

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賴瑞隆說，包括國民黨立委葉元之、黃建賓等，當時都是因為投票數很接近、甚至分裂而獲利，這都應該有機會可以改變、罷免成功，同時間像仇恨值高的，像國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之等，也都有機會罷免成功。

賴瑞隆強調：「我們希望人民展現力量，透過罷免的方式來讓不適任的人離開，讓更適任、守護台灣利益的人能夠進入立法院，繼續守護台灣的權益。」

賴瑞隆也說，民進黨在第三階段也會全力投入，畢竟這是國家大事，也是整個台灣的大事，沒有人可以置身事外，沒有人是局外人，大家必須和人民一起努力，來讓整個國會結構更加健康，讓國會不要受到中共控制，讓台灣能夠繼續走在自由、民主的道路上，「我想這是民進黨、也是所有國人共同的責任。」

民進黨立委許智傑則說，他個人評估，確實有機會可以罷掉10席左右或以上，最後可以換掉6席以上，他也認同民進黨為了國會及國家的安穩，全力動員，把可以正常運作的國會還給人民。

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