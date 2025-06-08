卓榮泰支持挺預算立委 劉建國挺中央反問「誰才是始作俑者」

立委劉建國挺行政院長卓榮泰，強調會積極爭取地方補助。（資料照）

2025/06/08 14:02

〔記者李文德／雲林報導〕行政院長卓榮泰昨面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。對此，民進黨籍雲林縣立委劉建國認為，當初中央總預算被大幅刪減，政院早有有說覆議不成會牽動地方補助款，對中央、地方會造成這麼大的衝擊，到底誰才是始作俑者。

劉建國表示，當時朝野立委在審查中央總預算時，都應該有個準則，雖然身為民意代表，但刪減或凍結也必須要合情合理，才不會造成現在的局面。在當時中央總預算被大幅刪減，行政院當時還提出覆議，當時政院就曾表達如覆議不成，就會牽動到地方一般性補助款。結果覆議不成功，也代表當時相當多委員沒有考慮到地方政府可能因此短縮補助款，造成財政的緊繃。

請繼續往下閱讀...

劉建國說，卓院長昨在屏東的談話，就是一而再、再而三提醒，當國會議員在預算審查時，真要合乎情理。對中央、地方政府而言，會造成這麼大的衝擊，「到底誰才是始作俑者？」立法院長韓國瑜在114總預算審查時，說會尊重各委員會但最終蕩然無存。

劉建國強調，既然卓院長已表達清楚論述，做為雲林縣立委，一定會更積極努力地爭取地方經費。他更喊話，在野黨的委員跟縣市首長，應該要了解到所屬政黨的委員在預算審查時不能有意識形態，「要將心比心」，如各縣市議會都像立法院這樣審查預算，國家會不會亂到不可收拾？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法