敵人就在本能寺！ 國民黨罷綠委全慘敗 邱毅轟朱立倫是最大戰犯

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/06/08 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨罷免行動再度失利，罷免民進黨立委吳思瑤案宣告失敗，使國民黨在罷免第二階段以全敗收場。前立委邱毅今（8）日砲轟，黨主席朱立倫是最大戰犯，並批國民黨內部宛如「本能寺」，問題根源就在中央黨部。

邱毅今日在臉書粉專發文表示，罷免吳思瑤的活動正式宣告失敗。至此，大罷免戰的第二階段，國民黨全敗收場。不過民進黨想取回立法院的過半優勢，在第三階段至少要罷掉6席國民黨立委，並保證在補選中全部拿下，這個目標的難度不算小，所以國民黨的反攻還有希望。

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邱毅強調，國民黨的反攻要成功，就必須檢討為何第一、第二階段會失敗，要說最大的戰犯就是黨主席朱立倫，他舉棋不定，進退失據。先是想冷戰，後又改為熱戰。倉卒熱戰，又搞形式主義，弄出幽靈連署。民進黨抓到破口，動員檢調，小案大辦，全線崩潰。明知民進黨主席賴清德會動員一切力量，使用所有手段，司法檢調一定介入，中選會必然不公正，卻還歌舞昇平，不以為意。不懂非常時期，需用非常手段，動用非常之人。

邱毅提到，很多人批評張克晉，如果不是他臨陣脫逃，至少罷掉吳思瑤還有機會。可是張克晉不就是國民黨醬缸文化的縮影嗎？平時道貌岸然，夸夸其談，對衝鋒陷陣的人，肆意批評，高高在上。這種人充斥在國民黨，一直是國民黨的主流，不就是因為如此的寄生上流，張克晉才順理成章成為罷瑤的領銜人嗎？張克晉進了北檢，被檢察官一嚇，什麼都招供了。一出了北檢就躲起來，什麼領銜人，全不要了，就怕再被抓回去。

邱毅說，其實他有一點想不通，台灣就這麼小，張克晉躲在那裡，怎麼會找不到？只要找到張克晉的藏身之處，由朱立倫親自出面，三顧茅廬，曉以大義，許以條件，張克晉怎可能不回頭。張克晉此人，一看就是在國民黨醬缸文化裡，深受薰陶的人。這種人要勸他回鍋，只有像朱立倫或馬英九才有用，「這麼簡單的道理，聰明的朱立倫怎麼會不懂。但他就是不動不做，太上忘情。因為大人物要端個大架子，即使已四面楚歌，就要完蛋，面子工程也不能免，所以朱立倫不出馬，張克晉看著沒大人物求他回鍋，也就樂得逍遙，免了麻煩」。

最後，邱毅強調，中國歷史上，草寇造反，一定打敗偽君子朝廷。何況國民黨早非朝廷，卻還有朝廷的架子，「問題就出在本能寺，本能寺不就在國民黨中央嗎？明智光秀為什麼反？織田信長為什麼失敗？豐臣秀吉為什麼趁勢奪權？歷史的教訓擺在那，說道理也都不難，卻一再的重演，值得深思啊！」

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