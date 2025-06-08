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    批藍連署造假是組織性犯罪 賴瑞隆：朱不道歉認錯人民將強烈反撲

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/06/08 13:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨視為重中之重的「罷雙吳案」，兩案皆宣告失敗，黨內檢討聲四起。對於台北市議會議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽稱「國民黨必須深自檢討」，民進黨立委賴瑞隆肯定這是有道德勇氣的建議。賴認為，這應是組織性犯罪，不只藍營各黨部出狀況，黨中央恐怕也有問題，國民黨主席朱立倫應向國人道歉認錯，否則未來罷免三階投票人民力量的反撲，將更加強烈。

    賴瑞隆表示，針對國民黨造假及死亡連署等偽造文書問題，戴錫欽也說了，國民黨應誠實面對，認錯、改過向國人道歉，這是有道德勇氣的建議。事實上，從去年一整年以來，藍、白兩黨的毀憲亂政，才是導致民團大罷免的主因，但反制大罷免卻用偽造文書、造假的方式，也引起人民的憤怒。

    賴瑞隆指出，朱立倫到目前為止並未向國人道歉，也沒認錯，同時間有更多跡象顯示，這應是組織性犯罪，不只各黨部主委出狀況，連黨中央恐怕也有問題，而身為最大在野黨主席的朱立倫卻未誠實面對，向國人道歉、認錯，這是缺乏道德勇氣，也不是一個最大在野黨主席該有的作為。

    他認為，戴錫欽所言，反倒是國民黨很重要的建議，如果朱立倫和國民黨高層遲遲不敢面對問題、不敢面對自己死亡連署、造假連署的錯誤，那恐怕未來在大罷免的第三階段，人民的反撲會更加的強烈。

    賴瑞隆也再次呼籲、呼應戴錫欽的建議，針對造假連署、死亡連署等偽造文書部分，身為最大在野黨犯了這樣低級的錯誤，應向國人道歉，這才符合一個最大在野黨的角色，如果遲遲不認錯、不改過，那人民在第三階段反撲的力量，一定會更加強烈，國民黨也會遭受到更大的重創。

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