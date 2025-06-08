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    首頁　>　政治

    質疑卓榮泰用預算恐嚇威脅 張麗善嗆「換院長比較快」

    針對卓榮泰「輪迴說」，張麗善表示不認同，更嗆「換行政院長比較快」。（記者李文德攝）

    針對卓榮泰「輪迴說」，張麗善表示不認同，更嗆「換行政院長比較快」。（記者李文德攝）

    2025/06/08 13:48

    〔記者李文德／雲林報導〕行政院長卓榮泰昨在屏東表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。對此，雲林縣長張麗善今（8）日上午受訪表示，非常不認同卓院長說法，質疑這是一個恐嚇威脅或是報復的方式，這樣的行政院長非常不當也不負責任，「要不然就換行政院長比較快」。

    卓榮泰昨指出，中央預算遭刪減、可動用經費有限的情況下，將優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府，對於當初大筆刪除中央預算的立委，他想問問這些立委，中央該如何支持其所屬地方政府，這不是報復的心態，而是一個輪廻，當部份縣市首長跑到行政院抗議經費縮減時，是否該回去詢問這些立委，當初在刪預算時為何沒有想到這一點，讓政府陷入這樣的困境，只好依相關法規，酌減地方補助款。

    張麗善表示，行政院是行政最高機構，卓院長是用政治的一個恐嚇或是報復嗎？如果用政治來做報復的手段，城鄉差距會越來越嚴重 那基本上要落實的建設就沒有辦法做好，中央應該要設想讓台灣可以均衡發展，保障每位鄉親都有基本權利，希望院長能苦民之苦，急民之急，針對弱勢資源不足的縣市應該要更彌補。

    張麗善強調，尤其雲林縣在稅收方面也是貢獻良多，希望行政院長別用政治報復以及政治制裁勒索地方政府。既然院長針對有支持的這些立委才要對地方政府補助，那我覺得這樣的行政院長非常不當也不負責任，「要不然就換行政院長比較快吧」。

    立委張嘉郡表示，想要提醒卓榮泰院長，是中華民國的行政院長，不是民進黨的行政院院長，希望他能夠公平對待，而不是來搞分化、搞情勒，對於整體社會都是不健康的，希望院長要三思而後行，而不是走向極度的民粹。

    立委丁學忠表示，卓院長的說法非常荒謬、不合理，難道要分裂台灣人嗎？既然中央不給地方補助，那社福、教育、基礎建設要怎麼處理，很多弱勢民眾都在等補助過生活，請行政院長來教地方如何處理。

    張嘉郡提醒卓榮泰院長，是中華民國的行政院長，不是來搞分化、搞情勒。（記者李文德攝）

    張嘉郡提醒卓榮泰院長，是中華民國的行政院長，不是來搞分化、搞情勒。（記者李文德攝）

    丁學忠說卓院長的說法非常荒謬、不合理，難道要分裂台灣人嗎？（記者李文德攝）

    丁學忠說卓院長的說法非常荒謬、不合理，難道要分裂台灣人嗎？（記者李文德攝）

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