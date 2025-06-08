法國民議會友台小組來訪 將參觀無人機AI創新研發中心

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（左三）率團訪台。（外交部提供）

2025/06/08 13:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）今（8）日起至13日率團訪台。外交部指出，帕媞斯黛一行將晉見總統賴清德，並參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，深化台法實質交流。

外交部說明，訪團成員除帕媞斯黛外，包括友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）、外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）、議員艾勒蒙（Marie-José Allemand）及議員若歐（Claudia Rouaux），外交部對此表達誠摯歡迎。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，訪團在台期間，將晉見總統賴清德，接受立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍款宴，並將拜會行政院政務委員林明昕及經濟部長郭智輝，以及參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，以深化台法雙邊關係與各領域實質交流。

外交部表示，帕媞斯黛已連任第5屆國民議會議員，多年來積極參與友台小組，今年初當選為友台小組主席，是我國長期堅實的友人，此次是帕媞斯黛第4次訪台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法