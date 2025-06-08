藍罷北市「雙吳」出局 游淑慧：責任該向上承擔勿向下轉嫁

國民黨台北市議員游淑慧表示，罷「雙吳」失利，責任該向上承擔勿向下轉嫁。（記者何玉華攝）

2025/06/08 12:47

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨在台北市推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶雙雙失敗，國民黨台北市議員游淑慧今（8）在臉書表示，「責任該向上承擔，而不要向下轉嫁」，要跟執行罷免連署的賴苡任、李孝亮等年輕人和志工說「辛苦了，謝謝你們」，呼籲現在要趕快備戰下一階段，讓第三階段投票逆轉，讓藍委們都順利反罷，讓惡罷全失利。

游淑慧臉書貼文指出，這幾個月，每當看到賴苡任、李孝亮和很多志工辛苦拼連署又被司法約談時，都會跟他們說一句辛苦了，加油。面對罷綠成績掛零的成績單，大家都很難過和挫折，但還是要跟所有曾經努力過的年輕人和志工們再次說聲：「辛苦了，謝謝你們」。她知道，這個時候又有檢討責任、互相指責的聲浪，但無論如何，究責不該究到他們身上。

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游淑慧說，不要再動嘴去檢討動手的人，當黨中央決定以罷制罷後，大家就有共同的責任和義務去推動，也該一起承擔最後的結果。不管怎樣，最後的責任和檢討不該落在最沒有資源、最叫不動人的年輕人身上。即便強大如民進黨，從黨主席賴清德、到黨內公職人員及各項資源，都要全力配合罷團去推動；而賴苡任、李孝亮他們沒有資源、權力和人手，唯一靠的是信念、熱情和配合反罷行動。

她認為，國民黨這次面臨反罷和罷綠兩個戰場，幾乎全部的選區都被攪進去，不論是藍委反罷和罷綠制罷的區域，其實都面對各自個苦戰，基層沒有誰不努力。0：31的慘烈結局，一定有做錯的地方和該負責的人，但責任該是向上承擔，我們就一起擔，而無需向下轉嫁。現在暫時不是配合民進黨去互相指責罷綠失敗的原因，而是要趕快備戰下一階段，讓第三階段投票逆轉為31：0，讓所有藍委都順利反罷，讓惡罷全失利。

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