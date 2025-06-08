瓜地馬拉總統親自招商 籲台商將瓜國作為中美洲重要據點

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（，前排左六）與外交部長林佳龍（前排左五）、出席瓜地馬拉投資商機說明會。（外交部提供）

2025/06/08 13:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）來台國是訪問，今日將結束訪台行程。阿雷瓦洛這次來台，5日特地親自主持「2025瓜地馬拉投資商機說明會」，並由瓜地馬拉經濟部長賈西雅（Gabriela García）介紹當地投資環境及商機，期許台商將瓜地馬拉作為拓展中美洲市場的重要據點。

外交部指出，「2025瓜地馬拉投資商機說明會」邀請美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠，以及我國紡織、半導體、電動車、循環經濟等產業代表出席。

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阿雷瓦洛及林佳龍致詞時均強調，經貿交流是台瓜兩國未來合作重點，對雙邊經貿與投資的持續發展表達重視與期待。

外交部表示，阿雷瓦洛此行除了見證台瓜兩國經濟部長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，也特別前往新竹科學園區，經由參訪竹科管理局、半導體科技與紡織企業等，實地瞭解我國產業發展歷程與具體成就，作為未來在瓜地馬拉複製台灣成功經驗的起點，並為台瓜兩國培育各類產業人才與多元交流尋求合作契機。

外交部表示，他們將持續以穩健步伐強化台瓜雙邊交流，透過推動落實「榮邦計畫」與瓜地馬拉政府合作，進一步提升兩國策略夥伴關係，實現互利共榮的目標。

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