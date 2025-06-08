蕭美琴：保衛台灣是經濟夥伴關係基礎 台美共同強大並不衝突

副總統蕭美琴出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴，期盼與新世代台美人領袖攜手，持續為建設民主、強化共同利益而努力。（總統府提供）

2025/06/08 12:24

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今發布新聞稿，副總統蕭美琴昨晚出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴時表示，台美正在進行貿易談判，目標是促進經濟發展，相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突，保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，AI與尖端科技領域技術應為和平穩定提供服務、促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具，期盼與新世代台美人領袖攜手，持續為建設民主、強化共同利益而努力。

蕭美琴以英語致詞表示，她與 FAPA的緣分始於30多年前，曾在暑假到華府FAPA總部實習，期間學到很多，包括華府如何運作，以及台美人社群如何致力於推動台美夥伴關係，並為台灣的民主與人權發聲，也非常感謝當時有一群跨黨派美國國會議員，堅定支持台灣的人權、民主以及與台灣人民的關係。

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蕭美琴指出，當前台灣面對許多嶄新甚至更加艱鉅的挑戰，包括灰色地帶侵擾、軍事威脅、新興科技挑戰、經貿壓力以及全球經濟快速轉變的環境等，民主的實現與基本人權的取得從來不是一條容易的路，我們不僅要維護與深化民主與基本人權，更要保衛我們國家的生存，持續為台灣爭取發聲的權利。

蕭美琴首先談到安全層面課題，我們正與時間賽跑，俄羅斯入侵烏克蘭的事件提醒我們，和平不能被視為理所當然，我們還有很多工作要做，無論是 FAPA的實習生、未來的領導者，或是台灣、美國的年輕一代，我們的共同利益就是阻止任何挑起衝突的意圖，且台灣必須具備自我防衛能力。

在經貿層面，蕭美琴表示，台灣正與美國進行貿易談判，希望就對等關稅、IC相關技術的 「232條款」及關於《大而美法案》等達成共識，我們的目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大，相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。

蕭美琴強調，台灣需要美國的創新、研發、設計與市場，美國也需要台灣的新創、研發與製造專長，以及台灣人民對於維護雙方共同珍惜價值的堅持，保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，讓雙方共同在 AI 與尖端科技領域保持領先地位，這些技術應為維護和平穩定提供服務，並促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

蕭美琴接著說，第三項課題是守護台灣的民主，對於非台灣人、而是美國公民的朋友來說，這是雙方的共同利益，在威權政權串聯、聯手脅迫國際秩序的時代，確保自由仍能戰勝威權。我們必須強化民主，確保我們擁有避免干涉、防止資訊操作及破壞公眾對民主制度信心的工具，以確保我們的共享利益，期盼所有FAPA成員、新世代領袖，無論是台灣人或美國人，都能繼續投入這項使命。

蕭美琴肯定FAPA充滿熱情，堅信台美關係能促進自由、民主等價值並投入公共事務，並表示，在場的年輕人與新一代領袖讓她感到非常欣慰且充滿信心，除了安全、經貿與守護民主等課題外，教育也是我們的任務，期許有更多美國年輕人來到台灣，也希望有更多台灣年輕人了解美國的公共事務。

總統府資政姚嘉文、外交部次長陳明祺、陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸、遠景基金會董事長陳唐山、財團法人關懷文教基金會董事長周清玉、台灣人公共事務會總會長林素梅、執行長蕭喬勻等也出席該活動。

副總統蕭美琴出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴，期盼與新世代台美人領袖攜手，持續為建設民主、強化共同利益而努力。（總統府提供）

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