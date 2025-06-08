嗆卓榮泰預算不是民進黨黨產 吳宗憲：民眾可以選擇不繳稅給中央？

國民黨立委吳宗憲質疑，如果民進黨中央政府可以用支持與否來決定預算是否幫忙，那各縣市民眾是否可以因為不是自己支持的政黨而選擇不要繳稅給中央？或選擇把稅金繳給地方？（資料照）

2025/06/08 12:18

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰昨面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。國民黨立委吳宗憲表示，預算不是民進黨的黨產，不是你們想怎麼分就怎麼分。如果民進黨中央政府可以用支持與否來決定預算是否幫忙，那各縣市民眾是否可以因為不是自己支持的政黨而選擇不要繳稅給中央？或選擇把稅金繳給地方？

吳宗憲指出，還以為違法苛扣一般性補助款是最低下限，沒想到恬不知恥的連各縣市人民辛苦的納稅錢，都可以拿來做支持籌碼，這是民主國家行為嗎？在野黨監督政府是天職，難道以後都只能支持而不能反對，若膽敢反對就是罷免，這不是獨裁那什麼叫獨裁？卓榮泰院長只是說出民進黨的真實面—民主，就是以民進黨為主。

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吳宗憲表示，如果民進黨中央政府可以用支持與否來決定預算是否幫忙，那各縣市民眾是否可以因為不是自己支持的政黨而選擇不要繳稅給中央？或選擇把稅金繳給地方？「至少我們的錢是用在我們自己想用地方，而不是讓民進黨隨意分配！」

吳宗憲強調，施政不分藍綠，人民利益優先，這兩句話民進黨常說，又有哪句做到？從不檢討自己的蠻橫無理，只怪罪在野的強力監督，連預算都能拿來威脅，今日在野會被罷免，純粹就是不願屈膝卑躬，民意終究會反撲，伐罪弔民遲早讓民進黨下台，套一句卓院長的話：「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

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