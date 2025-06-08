國民黨推「抗罷四本柱」挨批甩鍋地方 戴錫欽：無關卸責

戴錫欽被問及如何看待黨中央傳出點名地方首長包含蔣萬安、侯友宜以及盧秀燕成為「抗罷四本柱」，是否在把責任甩鍋地方？戴表示，這並無責任推卸的問題。（記者劉詠韻攝）

2025/06/08 11:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨視為重中之重的「罷雙吳案」，兩案皆雙雙宣告失敗，黨內檢討聲四起。台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽繼昨指稱「國民黨必須深自檢討」一說後，今（8）日再表示罷免案確有法律與執行層面的問題，黨應藉此深刻檢討；另被問及傳出黨中央點名蔣萬安、侯友宜以及盧秀燕成為「抗罷四本柱」，是否在把責任甩鍋地方時，戴則回應，這無關責任推卸。

戴錫欽今上午出席「國際同伴動物日」，再被追問雙吳罷免案。戴錫欽回應，針對台北市罷雙吳的案件，除了沒有辦法如期送件之外，兩邊的狀況也不太一樣，而他昨天的發言是在表達個人對於這段時間，罷免連署所涉及的法律問題，認為黨內也應藉此做出檢討和反省。

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記者詢問，如何看待目前傳出黨中央下令針對反罷、將比照大選模式，並點名地方首長包含蔣萬安、侯友宜以及盧秀燕成為「抗罷四本柱」，是否認為是在把責任甩鍋地方？戴錫欽說，這並無責任推卸的問題，當執政黨無差別攻擊區域立委並進行全面性大罷免，說實在作為在野黨，雖然昨天雙吳罷免案無法順利送件或達標，但若因此讓該選區的立委認為風平浪靜時，理應反觀此時國內有其他更多選區卻面臨風不平、浪不靜的遭遇。

戴錫欽感慨，將心比心，不管是執政或在野，如果說民進黨執意推動大罷免，到時透過選委會公布二階連署，甚至三階的投票率，必須力保所有現今憲制的立委，包括台北市5席立委。

戴錫欽強調，所有黨公職也應不分你我，全力挺身而出，否則到時國會又將陷入一片混亂，因此希望透過各方面的團結與整合，務必保住台北市的5席國民黨立委。

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