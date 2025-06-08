批卓榮泰以預算當籌碼政黨鬥爭 許宇甄：台灣民主已名存實亡

國民黨立委許宇甄。（資料照）

2025/06/08 12:06

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰昨面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。國民黨立委許宇甄批評，卓榮泰公然以預算做為政治籌碼，進行政黨鬥爭、政治清算、威脅立法院，是在對台灣社會實施支持民進黨與不支持民進黨的「一國兩治」，這是獨裁政體才會出現的做法，卓榮泰毫不遮掩他的獨裁心智，台灣民主已名存實亡。

許宇甄痛斥，卓榮泰這種「你不聽話，我就不給錢」的邏輯，不僅違憲、違法，更違反最基本的政治倫理與民主原則，難道不支持民進黨就不能被國家服務？不支持民進黨就不能被國家照顧？卓榮泰這種自大行為，不是只在懲罰某些立委，而是在懲罰支持他們的選民。人民繳稅從不分政黨，政府卻依政黨分配施政，這種公器私用、忠誠換補助款的威權治理，是對全體國人的羞辱，也是對台灣憲政秩序的踐踏，這種荒謬行徑與獨裁體制無異。

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許宇甄質疑，台灣是全體國民的，卓榮泰憑什麼以行政資源懲罰異議？你有什麼權力讓不同政黨選區的人民變成次等國民？你說經費有限，要優先給「支持的立委縣市」，這不是政治報復什麼才是政治報復？如果行政院可以不顧憲政以自己的喜好給自己人補助款，地方政府是不是也可以不將稅收上繳中央？如果行政權可以用地方補助款操作立委忠誠度測試，未來立法院只能成為行政院的橡皮圖章、立法局！民意代表如果擔心選區經費被凍結，就得向行政機關屈膝低頭，那麼代議制度還有何意義？台灣還有民主可言嗎？

許宇甄再質疑，賴清德總統你不是說要「團結台灣」，如今卓榮泰卻成為撕裂台灣的利刃，這是你允許的嗎？如果中央政府能以「支持我者享特權、反對我者受懲罰」做為施政準則，那麼台灣還有什麼資格自詡為民主典範？這是將民主包裝成獨裁的變形政體，是把憲政體制當作施壓工具的危險開端，卓榮泰這種撕裂台灣、倒行逆施的言論，證明他已不適任行政院長，賴清德你還不換人嗎？

許宇甄再批評，當民主不再是由選票決定政策，而是由行政院、民進黨、派系決定誰配得擁有資源。這不是民主政治，而是變相的一黨專政、獨裁統治！卓榮泰的不當發言，毫無民主素養、更喪失最高行政首長應有的格局與高度，這種非我族類者皆可殺思想，說明他已不再是全體人民的行政院長，而是把政府資源當作民進黨的籌碼，為了錢可以變得如此瘋狂！

許宇甄強調，人民繳稅不是為了養一個政治機器來打擊異己，行政資源更不是民進黨的財庫。台灣是依法治國，不是黑道治國，卓榮泰威脅立法院的言論跟黑道、綁匪沒有區別，他已不適任行政院長職務！賴清德總統不要又躲起來不出聲，請立即出面承諾，中央政府會依法辦理、公平公正的分配要給地方政府的補助經費，不會涉及政黨立場，不會有個人好惡。

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