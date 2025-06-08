黃國昌又槓卓榮泰 周軒：撕裂社會的就是你

立法院民眾黨團黃國昌指控行政院長卓榮泰「撕裂社會」；政治工作者周軒指出，當初黃國昌在總預算通刪939億元的提案上簽名，「搞到現在所有人雞飛狗跳，真正撕裂社會的，就是你黃國昌啊」。（資料照）

2025/06/08 11:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨日（7日）表示，中央總預算遭立法院不合理刪減，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。立法院民眾黨團總召黃國昌卻不滿，指稱卓榮泰「撕裂社會」，還嗆應知所進退。政治工作者周軒今在臉書指出，黃國昌當初在台灣民眾黨團、中國國民黨團提案通刪總預算939億上簽名，「搞到現在所有人雞飛狗跳，真正撕裂社會的，就是你黃國昌啊」。

周軒指出，黃國昌認為卓榮泰的發言「人治心態表露無遺，要求卓榮泰知所進退，別繼續賴在權位上，成天撕裂社會」。周軒認為，真正「人治心態表露無疑」、把自己當王的，其實就是黃國昌。

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周軒也列出114年度中央政府總預算案提案表的文件內容及簽名，強調這一份提案就是本次總預算一切紛擾的開端，「黃國昌千萬不要忘記自己的名字簽在上面」，提案中寫道：「如總刪減數未達 939億元7500萬元（約3%），另予補足。」

周軒表示，黃國昌這位「偉大的法學專家」發明了這種提案方法，反正我要你行政院刪939億元，上面的項目如果刪不夠，行政院自己把他湊出來。周軒質疑：「請問一下，這種要行政院自己刪到939億元，然後不跟你講項目的，是不是要行政院自己想辦法？沒有依據要別人自己調整，這算不算『人治心態表露無遺』？」

周軒直言：「黃國昌你有臉講，我還不敢聽。如果不是這份提案，全台灣各縣市跟行政院現在絕對行禮如儀，預算補助大家該怎麼處理就一切如常。不是嗎？搞到現在所有人雞飛狗跳，真正撕裂社會的，就是你黃國昌啊！而跟著黃國昌上車的國民黨，只能說可憐之人必有可恨之處啦！」

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