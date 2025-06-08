二階連署通過及投票日最遲14日前公布 杜承哲：當天聯合掃街

台中市罷團表示，一旦中選會宣布投票日，將聯合市區三罷團掃街宣傳投同意罷免。（罷團提供）

2025/06/08 11:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市市區3個遭罷免國民黨立委的2階連署是否通過，中選會最遲需在6月14日前公告是否通過，台中市罷免團體發言人杜承哲醫師表示，中選會在宣布通過當下，也會宣布何時投票，3罷團已經準備好，將在宣布當天聯合掃街，並且開始宣傳何時投票，請民眾投下同意票。

此外，一旦二階段連署通過，罷團將全面宣傳，而有選戰經驗的民進黨該做何協助？杜承哲表示，罷團還是希望以公民團體為主，但因為民進黨選舉時，已有跟國民黨交手的豐富經驗，因此罷團希望民進黨能補位，也就是補公民團體沒有經驗的部份，如協助公民團體一些法律問題，避免踩紅線等問題。

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台中市罷免國民黨立委的「中四廢翔」「中五斷健」「中六敲羅」3個罷團是台中市最早送二階連署書給市選委會的罷團，而且送出的連署書超過安全門檻許多，因此將會是最早由中選會公布二階是否通過且何時展開三階投票時間的選區。

杜承哲表示，依選罷法規定，中市選委會審核後要送到中選會進行複審，最遲中選會要在6月14日前公布，也就是中選會會在本週公布中市市區三選區的二階連署是否通過。

杜承哲指出，中選會公布通過當天，也會同時宣布何時投票，中市市區3罷團就會展開掃街，開始向市民宣傳，何時投罷免票，且要投下同意票。

杜承哲表示，這段時間，罷團已站路口宣傳，他們無法如國民黨有能力進社區來進行宣傳，只能以掃街方式來讓民眾知道罷免訊息。

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