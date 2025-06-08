酸藍營罷綠委連署紙箱輕盈空洞 尹立︰一張紙很輕卻能撼動政權

尹立描述，國民黨青年軍推一車紙箱道具去選委會送件，那幾個紙箱明顯裝不下接近兩萬份連署書，且輕得一個人就能輕鬆推著走，他批連造假擺拍都擺不好。（資料照）

2025/06/08 10:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立，今痛斥國民黨罷綠委連署不成的「擺拍」空洞而諷刺，連最基本「裝得像樣」都懶得做；他形容一張紙很輕，但當它是連署書或選票，就是自由的象徵、足以撼動政權。

尹立強調一張紙看似很輕，輕得可以被風吹走、被收進口袋、被遺忘，但當它是連署書、是選票、是自由的象徵，它就沉甸甸的，足以撼動政權、守護國家。

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他看到國民黨青年軍召開哭喊「只差3千多份就成功罷免吳思瑤」，還推了一車紙箱道具去選委會送件，但那幾個紙箱明顯裝不下接近兩萬份連署書，且輕得一個人就能輕鬆推著走，連造假擺拍都擺不好，現場還不斷有人喬紙箱位置，遮掩輕盈的空洞，整場記者會就像一齣拙劣的鬧劇。

尹立認為真正的連署不是這樣的，罷免藍委的志工，是在風雨中一張張走訪、解釋，市集、夜市、校門口，一張紙一個名字地收，冷眼旁觀、嘲諷辱罵都不退縮，這些紙，是人民的責任，是對政治的回應，是守護民主的決心。

對比之下，國民黨的擺拍只顯得空洞而諷刺，他們不但沒把連署當一回事，充滿偽造與死亡連署，連最基本的「裝得像樣」都懶得做。他們不了解35區罷團是怎麼造冊送件的，不明白民主不是靠操作，而是靠真心一張一張簽下來的名字。

更諷刺的是，在中國、人民連手舉一張白紙的自由都沒有，在台灣擁有能改變政治的紙，卻被他們拿來造假、消費，所以大家更該珍惜，手中這一張紙的力量。

尹立喊話鄉親站出來，用選票罷免藍委，罷免那些配合極權、背叛民意的立委，守住台灣的民主與自由；這不是一場選舉而已，這是大家的生活方式、國家方向的選擇。

尹立說，一張紙的重量，看似輕，卻能沉重到足以讓歷史轉彎，請大家一起用它，寫下改變的一天。

尹立提醒，一張紙很輕，但如果是連署書或選票，就會重到足以撼動政權、守護民主。（翻攝臉書）

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