率團訪美國波特蘭玫瑰節 康裕成:we are back

高市議長康裕成、資深議員陳麗娜與黃柏霖，行國處長張硯卿、教育局長吳立森，共同參加玫瑰花車遊行。（議會提供）

2025/06/08 10:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝高雄市與美國波特蘭市締結姊妹市37週年，高市議長康裕成偕同陳麗娜、黃柏霖兩位資深議員，與高市行國處長張硯卿、教育局長吳立森，共同出訪美國波特蘭玫瑰節，除參加花車遊行、也考察智慧交通，她並打趣表示「we are back」。

議會說明，波特蘭玫瑰節為美西地區歷史悠久的重要慶典，其中以龍舟賽與玫瑰花車大遊行為指標，今年活動於當地時間6月7日隆重登場，議長康裕成受邀主持龍舟賽開幕剪綵，與陳麗娜議員、黃柏霖議員、張硯卿處長、吳立森局長一同宣告賽事展開。

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康裕成表示，她與兩位資深議員皆多次到訪波特蘭、並先後受封玫瑰爵士，這是畢生最高榮譽，她也幽默形容今年這訪團是「議會玫瑰爵士受封代表團，we are back」！

在玫瑰花車大遊行活動中，高雄樹德家商運用鳳凰圖飾的長飄扇結合鑼鼓樂器，現場表演極具東方民俗特色，象徵吉祥與重生，成為當日遊行焦點之一，也獲在地民眾與觀光客一致好評；康裕成除親赴現場慰問參演學生，還致贈加菜金，感謝師生長年投入國際交流，為高雄在國際場合爭光。

康裕成指出，這趟行程除參加玫瑰節，也前往舊金山考察，實地體驗當地無人計程車與地面輕軌（噹噹車）系統，藉此了解美國城市在智慧交通與綠色運輸方面的發展趨勢；她強調國際交流價值不只在於儀式，更在於觀摩與學習他城經驗，以利高雄在智慧城市、交通政策及永續治理等面向的提升與轉型。

高市議長康裕成（右三）與資深議員陳麗娜、黃柏霖，受邀出席龍舟賽開幕剪綵。（議會提供）

高雄樹德家商運用鳳凰圖飾的長飄扇結合鑼鼓樂器，現場表演極具東方民俗特色，象徵吉祥與重生，成為玫瑰花車遊行焦點之一。（議會提供）

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