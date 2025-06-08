觀察罷免吳沛憶「連署書紙箱」 許美華：根本不像接近2萬份

許美華觀察，罷免吳沛憶團隊推著一車裝有連署書的「紙箱」送件，但那些紙箱的重量、數量，怎麼看都不像是有接近2萬份連署書的量。（資料照）

2025/06/08 09:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳沛憶二階連署昨日（7日）截止，罷免吳沛憶團隊最後收到1萬9831份連署書，距離法定門檻約3000份，未達到法定門檻，因此「罷吳」宣告失敗。近來積極分享罷團大小事的科技專家許美華觀察，罷免吳沛憶團隊推著一車裝有連署書的「紙箱」送件，但那些紙箱的重量、數量，怎麼看都不像是有接近2萬份連署書的量。

許美華提到，她也算是看過很多選區裝箱造冊連署書，但李孝亮與國民黨青年軍送件關於紙箱的畫面怎麼看都不像接近2萬份連署書，「整個記者會，一群人顯然都知道那整車紙箱只是擺拍，一直喬紙箱的動作很詭異，而且立刻穿幫」。

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許美華指出，照理說兩萬份連署書是很重的，而且絕對不是畫面那幾個紙箱裝得下的，更不要說志工正常造冊裝箱會按照鄰里分類，需要很多紙箱。而有趣的是，手推車上應該裝滿連署書的紙箱整個有夠輕，一個人輕鬆推就可以推動，上面幾個紙箱更是輕輕一碰就移動。許美華質疑：「看來國民黨不只沒認真連署，也沒認真看35區罷團是怎麼造冊送件的。」

許多網友也在貼文底下留言：「假久了不知道啥是真的。」、「國民黨他們把能混就混，能撈就撈發揮到極致！」、「道具組沒把道具的重量做出來哈哈。」、「大家都覺得好奇，1萬9000多份，加備份怎麼這少箱？」、「5000份的紙每一箱應該至少25公斤，他們用兩根手指頭頂著兩箱在擺拍。」、「連做假擺拍都不認真。」、「如果是在新竹，那幾箱早就被風吹走了～」

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