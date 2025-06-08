大罷免現公民集體意志 沈伯洋：沉默只會讓惡人更囂張

沈伯洋提到，大罷免的重要性不只是去除國民黨內親中勢力，更關鍵的是重新建構台灣社會的穩定力量，「沉默只會讓惡人更囂張」。（資料照）

2025/06/08 08:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署昨（7日）均宣告失敗，前者因領銜人張克晉未到場遭選委會拒收，後者則是因為連署書份數未達法定門檻。民進黨立委沈伯洋昨深夜在臉書發文提到，大罷免的重要性不只是去除國民黨內親中勢力，更關鍵的是重新建構台灣社會的穩定力量，「沉默只會讓惡人更囂張」。

沈伯洋表示，這一波公民行動不只是針對個別立委，更是一種集體意志的展現，也就是「犯錯可以被原諒，但一錯再錯、踐踏台灣利益，就必須下台」。沈伯洋認為，若罷免成功，未來不分藍綠白，所有民意代表都會更謹慎對待自己的職責；台灣人本來就很願意給新人機會，但同時台灣人也會讓政治人物知道，「當國家陷入危機，民意不會無限包容」。

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沈伯洋提到，他每週看著「這些立委」愛來不來、三讀收割，公審罷團、沒收民權，推動惡法，違憲日常，濫刪預算，推卸責任，破壞司法、瓦解信任，在大罷免開啟之後還能氣定神閒地砍掉1500億國防和海巡預算，「我就知道這些人真的沒救」。

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