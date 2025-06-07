台友邦與日本升級「戰略夥伴」！專家：美日聯手制衡中國

美國和日本國旗。（彭博檔案照）

2025/06/07 21:23

〔記者方瑋立／台北報導〕我國友邦瓜地馬拉繼巴拉圭後，即將與日本發表聯合聲明，將雙邊關係提升為「戰略夥伴」。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝分析，近來瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉等台灣邦交國紛紛加深與日本的合作關係，正逐步形成多邊戰略合作，實際上也反映出美、日透過聯盟方式，除協助我國鞏固邦誼並拓展外交空間外，也在戰略上制衡中國。

涉外人士近日透露，瓜國總統阿雷瓦洛結束訪台行程後，將會晤日相石破茂並預計發表聯合聲明，將雙邊提升為「戰略夥伴關係」。將成為我國繼巴拉圭5月22日與日本提升為戰略夥伴後，第二個正式深化與日本關係的友邦。

請繼續往下閱讀...

該人士說，加上年初美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年初訪瓜時強調，期盼台、美、瓜關係拓展並建立更全面合作，意味台瓜關係已超越雙邊互動，邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。

對此，中國外交部6日又向國際媒體老調重彈喊話瓜國「認清大勢、早日做出正確抉擇」，並一再散播「一中原則」謬論，外交部昨對中方表示嚴厲譴責，重申我國與瓜國建交於1933年，遠早於中共建政，台瓜互信基礎堅實，絕非任何扭曲事實的謬論所能撼動。

對此，何澄輝昨天受訪分析，以戰略角度而言，中國長期試圖滲透被稱為美國「後院」的拉丁美洲，包括開發祕魯錢凱港及計畫建設連接兩洋的橫貫鐵路，甚至曾試圖透過港資滲透巴拿馬運河等關鍵基礎設施，皆對美國造成戰略威脅。

何指出，魯比歐本身是古巴裔，上任後首站出訪的地點也是他極度重視的中南美洲，且明確表達鞏固台灣邦誼的政策方向，且將避免這些國家被中國施壓、利誘而與台斷交，除可避免台灣遭孤立，更是美國鞏固自身影響力的戰略布局。

何澄輝強調，美國除對中國滲透採取反制外，也會透過聯盟拉攏，讓這些國家明白「不是只有一個靠山」，而日本作為全球海外資產最多的國家之一，且在中南美洲本有深厚投資基礎，並具有部分產業優勢，許多國家樂於與其合作，因此成為了美國在印太地區最倚重、最信賴且希望承擔更多責任的盟友。

他指出，除要求第一島鏈盟友承擔更多同盟的角色外，美國對中南美國家則要求勿幫中國洗產地和逃避關稅、幫忙控制非法移民，以及勿任中國透過一帶一路或債務陷阱掌控戰略資產，從川普對巴拿馬運河的重視即可見一斑。

何澄輝說，倘若未來局勢緊張，中國真的有能力封鎖巴拿馬運河，恐將使所有美國物資航程增加60天，造成戰略重創；這也是美國如此看重中南美洲、努力經營親台國家，同時也是我國以戰略與經濟的綜合考量，布局採購阿拉斯加天然氣的原因之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法