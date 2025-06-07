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    外交獎學金頒獎 林佳龍勉學子勇敢逐夢、貢獻台灣外交

    外交部長林佳龍主持外交部外交獎學金頒獎典禮。（外交部提供）

    外交部長林佳龍主持外交部外交獎學金頒獎典禮。（外交部提供）

    2025/06/07 19:22

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（6日）主持第48屆外交部外交獎學金頒獎典禮，為今年獲獎的25位優秀學子頒獎，並與來自台灣大學、政治大學、台灣師範大學、成功大學、中興大學、中正大學與東海大學的獲獎學生及其師長、親友合照，分享喜悅與光榮。

    林佳龍今天在社群發文指出，外交獎學金設立48年來，已有1264位學子獲獎，其中170位成為台灣職業外交官，其他人則在國際組織、媒體與文化等領域發揮影響力。林佳龍鼓勵所有獲獎學生將這份榮譽視為肯定與使命，無論未來走上哪一種職涯道路，都能秉持「人人都是外交官」的精神，在生活與職場中發揮所長，為台灣的外交貢獻心力。

    在典禮致詞中，林佳龍也與學生分享，儘管台灣長期身處極權主義擴張的第一線，承受中國對我國際空間的打壓限制，台灣始終堅守民主、自由、人權與多元價值，並在逆境中綻放堅韌、最動人的玫瑰，贏得國際的尊敬與友誼。

    林佳龍進一步引用2024年諾貝爾經濟學獎得主們的研究成果，指出制度、文化與社會資本對國家發展具有深遠影響，這些無形的力量形塑著國家的繁榮，進而影響人民的生活品質。他認為，極權體制或許能在短期內「集中力量辦大事」，但長遠來看，掠奪性制度終將導致經濟、政治與社會層面的結構性矛盾。反觀台灣，堅持民主與法治的包容性制度，正穩健鞏固自身在全球民主價值鏈、印太第一島鏈與非紅供應鏈中的關鍵角色，展現不可或缺的戰略價值。

    林佳龍也提及總統賴清德提出的「青年百億海外圓夢基金計畫」，由政府出資支持青年赴海外逐夢，不僅拓展國際視野，也將台灣帶向世界。最後，林佳龍勉勵青年學子們踴躍申請，背起行囊，為自己和國家勇敢出發。

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