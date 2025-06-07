罷瑤失敗告終 詹嘉文：將循行政救濟盼再送出連署書

罷免立委吳思瑤團體前往台北市選委會送交連署書，備補領銜人詹嘉文（左四）與台北市議長戴錫欽（左三）、罷團召集人賴苡任（左二）等人表示，因非領銜人張克晉親送，2萬7千份連署書遭台北市選委會拒收。（記者廖振輝攝）

2025/06/07 18:40

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤2階連署今天截止，罷團「地動刪瑤」下午帶著連署書至台北市選舉委員會送件，但因領銜人張克晉未到遭拒收。一行人等到下午5點30分仍未見張現身，備補領銜人詹嘉文稍早宣布罷瑤送件失敗，未來將循行政訴訟等方式救濟，希望再次送出連署書。

詹嘉文表示，他們等到下午5點半，窮盡了一切聯繫方式依然聯繫不到張克晉，因此宣布罷瑤連署書送件失敗，未來將考量循行政訴訟或相關救濟方式，將連署書再次送出，會盡最大努力。

請繼續往下閱讀...

召集人賴苡任說，罷免吳思瑤失敗，他當然沒有理由也沒有藉口，他要負起最大的責任，他向所有支持罷瑤的民眾說抱歉「對不起我們沒有做好」。賴苡任表示，他相信反惡罷是每一個國民黨籍人士以，及支持藍營的朋友本來就都會做的事情，不分身分或年齡，無論他在什麼職務，他相信都一定會支持反惡罷，支持國民黨的立法委員。

賴苡任表示，已用盡一切方法試圖聯繫張克晉，有關後續相關法律救濟手段，若在團隊討論以及諮詢專業法律意見後，若確定要進行救濟，就會妥善地保管連署書，未來可能會向法院提起保全證據；如果團隊確定不走救濟程序的話，他們就會馬上銷毁連署書。

國民黨議員林杏兒表示，罷瑤送件失敗，凸顯選罷法有許多不合理的地方，有非常多瑕疵需要修正，既然有備補領銜人職位在，那應該就可以代理領銜人，但法令上卻不允許他送件。

林杏兒說，回去後還是會想辦法研究走法律途徑，給2萬7000多名托付給他們的選民一個交代。林也質疑，此件事凸顯出以後所有要走罷免程序的人，是否只要把領銜人搞定好，後續即使連署到一定份數，都沒有辦法送件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法