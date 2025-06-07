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    人民作主志工團到花蓮 嗆傅「葉霸」老師、罷傅志工聲援

    嗆傅崐萁的「葉霸」葉春蓮（後排右3）老師現在全國知名，也是花蓮罷傅精神領袖，今天特地歡迎人民作主志工團到花蓮。（記者花孟璟攝）

    嗆傅崐萁的「葉霸」葉春蓮（後排右3）老師現在全國知名，也是花蓮罷傅精神領袖，今天特地歡迎人民作主志工團到花蓮。（記者花孟璟攝）

    2025/06/07 18:36

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民主前輩林義雄創辦的人民作主志工團，昨天起一連3天在花蓮發起「吉安鳳林花蓮街市行踏」，志工團3天徒步全長33.9公里，今天上午到鳳林、下午回花蓮市，更和花蓮主張罷免傅崐萁的民團志工、議員及退休老師「葉霸」葉春蓮在文創園區前大會師，共同高呼「大罷免、大成功」，罷免志工也讚稱「落實民主、降低修憲門檻」理念！

    人民作主志工團歷史超過30年，志工團30人，在花蓮的行踏昨天起在吉安火車站出發，繞行吉安市區，今天上午則在花蓮車站集合，搭車到鳳林鎮行踏，中午返回花蓮，從花蓮車站出發，中間也在花蓮市人潮最多的公園路、中山路口拉布條宣揚理念，住在台北石牌的何鶴老先生已高齡86歲，是全團年紀最大的老志工。何鶴說，志工團只要有行踏他一定參加，衷心的希望是台灣的未來更加自由、紅統的國民黨快快倒台。

    志工團手持「大罷免、反共保台」標語，頭戴斗笠默默在花蓮街頭行踏，下午到達蓮市區最熱鬧的金三角時，中正、中山路口高舉「同意罷免、出來投票」的罷免團體曙光花蓮陸戰志工，高呼罷傅成功、降低修憲門檻口號表達聲援，接著抵達花蓮文創園區門口時也與罷團「微光花蓮」志工、挺罷免的花崗國中退休老師葉春蓮、無黨籍縣議員楊華美等共同會師，高唱「我愛台灣」，接著眾人一同沿著仁愛街到「想你電台」，民進黨議員張美慧也到場表達歡迎。

    率隊的人民作主志工團副團長張人仰說，他發現花蓮人心比想像中更熱烈，尤其今天上午在鳳林鎮，本來以為鳳林比較保守，但是當團隊行踏過街走巷時，會有民眾突然從家裡衝出來表達支持罷免，還說「已經忍傅崐萁很多年」。張人仰認為，罷傅要成功仍須努力，政治人物在地有其根基，需更多公民覺醒才有機會成功。

    見到站出來嗆傅崐萁「通匪、不學無術」的葉春蓮老師，志工團成員都相當開心「終於見到仰慕很久的葉老師本尊」，葉春蓮說，志工團這麼多年來用腳為台灣盡心盡力，把腳印印在台灣每個角落，告訴大家台灣是屬於台灣人民的，要把民主精神落實到台灣每個角落，她身為花蓮人必須、也一定要熱情接待，希望大家團結起來一同堅持信念，讓三階段投票達到成功。

    人民作主志工團手持「大罷免、反共保台」標語行踏花蓮金三角商圈。（記者花孟璟攝）

    人民作主志工團手持「大罷免、反共保台」標語行踏花蓮金三角商圈。（記者花孟璟攝）

    人民作主志工團今天到花蓮行踏，在花蓮文創園區與花蓮罷免團體會師。（記者花孟璟攝）

    人民作主志工團今天到花蓮行踏，在花蓮文創園區與花蓮罷免團體會師。（記者花孟璟攝）

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