與「泛美發展基金會」簽協定 台灣將助三聖友邦發展教育觀光

簽署儀式由「泛美發展基金會」執行長泰勒（Katie Taylor，左二）主持，我國駐美國代表俞大㵢大使（中）與三聖友邦出席代表合影。（外交部提供）

2025/06/07 18:15

〔記者方瑋立／台北報導〕 為善用國際多邊機制推動「榮邦」政策，我國將與隸屬於「美洲國家組織」（OAS）的「泛美發展基金會」（PADF）簽署合作協定，將在我國加勒比海3友邦辦理加強青年賦權、STEM教育及永續觀光計畫，我駐美大使俞大㵢6日代表政府在PADF華府總部完成簽署。

外交部說明，PADF由OAS於1962年成立，總部設於美國華府，宗旨為協助拉丁美洲及加勒比海地區國家改善人民生活、強化因應天災的韌性，以及促進人權正義與永續發展。我國與PADF自2012年建立合作關係以來，在拉美及加海地區推動多項計畫，包括災害防治與重建、基礎建設發展、能力建構及婦女賦權等，成效良好。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，我國將與PADF在聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森及格瑞那丁等3友邦辦理「透過青年賦權及STEM教育強化加勒比海地區永續觀光計畫」，本次計畫將分兩年執行，預計嘉惠1500名當地學子，有助彰顯我國對加海地區友邦繁榮發展的堅定承諾及決心。

俞大㵢於簽署儀式致詞表示，教育是國家發展的根本，觀光為三聖友邦的經濟支柱，我國希望透過本計畫協助強化三聖友邦的科技、工程及數學（STEM）教育，以促進當地永續觀光的發展，進而振興經濟。泰勒執行長則感謝台灣政府長期與PADF在拉美及加海地區合作，有效改善當地人民福祉，並期待透過本計畫提升三聖青年教育水準，以促進就業，並強化觀光永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法