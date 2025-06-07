凱道變身大型遊樂場！賴清德要孩子「不盡興不歸」

「2025盡情遊戲日凱道無極限」活動，總統賴清德與小朋友一同體驗。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/07 18:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（7）日下午出席「2025盡情遊戲日凱道無極限」開幕典禮，肯定「還我特色公園行動聯盟」推廣讓孩子有充分時間及空間遊戲的理念。並表示，遊戲在孩子身心健康發展過程中扮演重要角色，他笑說，盡情遊戲日應是「不盡興不歸」，今天下雨是「不濕不歸」。

「還我特色公園行動聯盟」在凱道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」，賴清德在衛福部長邱泰源，立委張雅琳、吳沛憶等陪同下出席開幕儀式。中午過後現場下雨，但孩子們反而有更多玩興，冒雨玩起各項遊戲設施，笑聲不斷。

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賴清德表示，去年聯合國宣布6月11日是「國際遊戲日」；今天「還我特色公園行動聯盟」特別在總統府前的廣場舉辦「盡情遊戲日」，實在很了不起，他要向特公盟表達肯定之意。

他提到，總統府前的凱達格蘭大道經常舉辦政治性活動，他很高興今天是用孩子們的歡笑聲取代，相信台灣社會一定很支持。今天的活動應有盡有，現場有闖關遊戲、閱讀區、繪畫區、玩水區等攤位，活動名稱叫做「盡情遊戲日」，希望大家「不盡興不歸」；今天正值台灣梅雨季的開始，也可能變成「不濕不歸」，在雨中遊戲也別有一番風情。

賴清德指出，他非常支持開放凱達格蘭大道予親子遊玩，也很支持孩子們應有充分的時間及空間遊戲。遊戲在孩子身心健康發展的過程中扮演重要角色，站在健康的角度，中央及地方政府都應與家長共同合作，提供充足的遊戲時間與空間；此外，因為家長很忙碌，孩子們也花費很多時間在課業上，透過遊戲能增加親子相聚時光，且寓教於樂，促進孩子身體與心理的健全發展，也可以讓孩子發揮想像、激發潛能。

賴總統說，孩子從小有充分的時間與空間與家長一起玩遊戲是很棒的事情，未來他會責成相關單位與地方政府合作，並與特公盟共同努力，務實且有計畫的開拓更多空間，及增加孩子們的遊戲時間。最後並祝福活動圓滿順利成功，每一個人都玩得盡興。

隨後，總統也與小朋友進行遊戲體驗。

小朋友冒著大雨盡情地玩著遊戲。（記者叢昌瑾攝）

小朋友冒著大雨盡情地玩著遊戲。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德致詞。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德等人與師生合影。（記者叢昌瑾攝）

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