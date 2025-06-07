31:0！罷雙吳失敗告終 吳思瑤淚崩：感謝鄉親陪伴渡過亂流

罷免民進黨立委吳思瑤（如圖）、吳沛憶連署名冊今天截止收件，前者無領銜人送件、後者連署數量未達標。（資料照）

2025/06/07 17:42

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免邁向第3階段投票，目前31件國民黨立委罷免案由地方選委會查對中，15件民進黨立委2階連署則陸續進入送件階段。罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署名冊今天截止收件，前者無領銜人送件、後者連署數量未達標，目前罷綠案至今已有8件失敗告終。

據統計，民進黨立委罷免案，陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純等4案在截止日前未送件，今天新增吳沛憶案未達法定門檻、吳思瑤案無領銜人送件，兩罷免案皆告吹。此外，張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇等罷免案2階連署尚未截止，其中罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊宣布不送件。

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吳思瑤稍早在立院受訪表示，31比0不只是數字上的輸贏，更代表民進黨團捍衛民主決心跟守護國家意志。她感謝北投士林鄉親陪著她渡過惡罷亂流，這段期間承受壓力，感受到非常多溫暖的支持，並對北投天母帶來一些負能量感到抱歉，但總會雨過天晴。

對於罷瑤團隊不排除對北市選委會提行政訴訟，吳思瑤說，尊重他們所有的作為和攻防，但她強調，民主不容造假，沒有人有權利用違法犯罪方式傷害民主機制，也沒有人可以用政黨的利益，濫用人民意志或盜用公民權利。

吳思瑤說，台灣是民主進步的國家，也是堅定成熟的法治社會，她希望讓士林北投恢復平靜，並對鄉親感到抱歉，這段時間讓選民陪自己挺過太多的煎熬，談及此處，吳思瑤哽咽地說，「希望士林北投的負能量趕快過去，我是黨團幹事長，我會堅強」，隨後背對媒體拭淚。

吳沛憶發文表示，將近半年被鎖定為報復罷免的頭號目標，也為地方帶來一些紛擾，有些藍營朋友被下軍令繳連署書，她往後她在地服務依然會秉持初衷，不分黨派；她也說，她也要和簽下連署的朋友說聲謝謝，讓她知道還必須更努力，接下來她將展開感謝之旅，親自向不同縣市、地區自願來幫忙的志工致上答謝。

另外，35件進入2階連署的泛藍立委罷免案，除了徐欣瑩案送件後未達門檻，謝衣鳯、邱鎮軍、陳超明等3案則因未達標而沒有送件，其餘31件藍委罷免案已送件，中選會預定於20日委員會議時，審定查對結果。根據「公職選罷法」，若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票，應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶（如圖）連署名冊今天截止收件，前者無領銜人送件、後者連署數量未達標。（資料照）

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